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    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    "Апокалипсис 17 ноября": в МЧС Казахстана ответили на призывы в Сети запастись продуктами

    Опубликовано:

    Девушка выбирает молоко в магазине
    Девушка в магазине. Иллюстративное фото: Images By Tang Ming Tung/Getty Images

    Глава МЧС Мурат Муханов на брифинге в правительстве рассказал, стоит ли казахстанцам бояться 17 ноября из-за предупреждений в Сети, передает корреспондент NUR.KZ.

    Во время брифинга журналисты напомнили, что сейчас пользователи Сети стали бояться даты 17 ноября из-за слухов о цифровом апокалипсисе. В рассылках людей просят запастись продуктами до этой даты.

    Журналисты поинтересовались у главы МЧС, стоит ли беспокоиться жителям Казахстана.

    "Да, я слышал, некоторые страны так говорили. Но на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что нет необходимости никакой для беспокойства наших граждан. Правительство, в том числе МЧС, никаких подобных сообщений не рассылало", - заверил Муханов.

    По его словам, нет рассылок и о том, что нужно запастись продуктами.

    "Каждый сам решает у себя. Но мы таких (сообщений - прим.ред.) не направляли", - резюмировал Муханов.

    Ранее мы писали, что в Сети обсуждают "теорию", которая распространилась по всему миру. В сообщении жителей Земли просят запастись продуктами якобы перед кризисом 17 ноября.

    "Весь интернет подвергнется хакерским атакам, начнется так называемый "COVID 2.0", крупные банки будут взломаны, а все данные полностью уничтожены. Когда на тысячах счетов отобразится "0" и восстановить реальные остатки средств станет невозможно, сеть будет заблокирована.

    Глобальный интернет отключат на 3 месяца, с помощью сверхсовершенного ИИ все уязвимости и ошибки будут устранены, однако это вызовет массовую панику и неразбериху. Необходимо как можно скорее запастись едой, водой, золотом, серебром, оружием, боеприпасами и наличными деньгами. Глобальное отключение начнется 17 ноября", - сказано в сообщении.

    К слову, такие или похожие по сути сообщения обсуждали по всему миру, в том числе в Казахстане. В МЧС тогда также опровергли информацию.

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