Глава МЧС объяснил, почему экстренные сообщения 112 приходят казахстанцам с опозданием

Глава МЧС на брифинге в кабмине рассказал, что делается для того, чтобы рассылка о возможных чрезвычайных ситуациях приходила на смартфоны казахстанцев вовремя, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что казахстанцы часто жалуются на работу системы экстренного оповещения 112. Например, по их данным, сообщения об угрозах приходят с опозданием. В частности, это было видно по землетрясениям, которые были в Алматы.

При этом сообщения про неблагоприятные погодные условия могут приходить неоднократно, и в итоге люди вынуждены ставить смартфон на беззвучный режим, хотя вовремя прочитанное сообщение может спасти жизни людей.

Журналисты поинтересовались у Мурата Муханова, кто отвечает за своевременность рассылки, и как в ведомстве намерены исправлять ситуацию, чтобы у казахстанцев было серьезное отношение к этим сообщениям.

"SMS-рассылка в каждый регион по правилам направляется РГП "Казгидромет", далее сотовым операторам, и они уже направляют далее абонентам по очереди. Да, есть проблема, что она (рассылка - прим.ред.) опаздывает.

Мы сейчас с сотовыми операторами работаем, чтобы экстренно передавали абонентам. По землетрясениям: по Алматы установлена система экстренного оповещения Mass Alert - она обеспечивает передачу информации до населения до 1 минуты. Это помимо операторов сотовой связи. Эта работа на сегодня налажена", - отметил глава МЧС.

Такие же системы, по его словам, планируется установить в других сейсмоопасных регионах.

В целом, по словам Мурата Муханова, на организацию рассылки 112 средства из бюджета не выделяются. Вся эта работа, заверил он, ведется в рамках подписанного меморандума МЧС с операторами сотовой связи.

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