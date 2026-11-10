Казахстанке согласились выплатить на 200 тыс. тенге больше, чем она потратила
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В Жамбылской области покупатель добилась возврата средств за непоставленное оборудование - ей выплатят на 200 тыс. тенге больше его стоимости, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, в Таласском районном суде гражданское дело о взыскании денежных средств за непоставленное оборудование завершилось примирением сторон.
Поводом для обращения в суд послужило неисполнение обязательств по договору купли-продажи и поставки оборудования.
В марте 2026 года жительница Костанайской области приобрела лазерное оборудование стоимостью 1,2 млн тенге, произведя полную оплату. Однако товар ей передан не был и деньги не вернули.
Покупатель обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с продавца и индивидуального предпринимателя, через которого была произведена оплата.
В результате применения судом примирительных процедур стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем и заключили соглашение.
Согласно условиям соглашения, ответчик обязалась выплатить истцу 1,4 млн тенге шестью ежемесячными платежами до марта 2027 года. В случае нарушения графика платежей истец вправе обратиться за получением исполнительного документа для принудительного взыскания оставшейся суммы задолженности.
Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу. Истцу возвращена госпошлина.
Определение вступило в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454489-kazahstanke-soglasilis-vyplatit-na-200-tys-bolshe-chem-ona-potratila/
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