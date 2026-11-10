Казахстанке согласились выплатить на 200 тыс. тенге больше, чем она потратила

В Жамбылской области покупатель добилась возврата средств за непоставленное оборудование - ей выплатят на 200 тыс. тенге больше его стоимости, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, в Таласском районном суде гражданское дело о взыскании денежных средств за непоставленное оборудование завершилось примирением сторон.

Поводом для обращения в суд послужило неисполнение обязательств по договору купли-продажи и поставки оборудования.

В марте 2026 года жительница Костанайской области приобрела лазерное оборудование стоимостью 1,2 млн тенге, произведя полную оплату. Однако товар ей передан не был и деньги не вернули.

Покупатель обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств с продавца и индивидуального предпринимателя, через которого была произведена оплата.

В результате применения судом примирительных процедур стороны выразили желание урегулировать спор мирным путем и заключили соглашение.

Согласно условиям соглашения, ответчик обязалась выплатить истцу 1,4 млн тенге шестью ежемесячными платежами до марта 2027 года. В случае нарушения графика платежей истец вправе обратиться за получением исполнительного документа для принудительного взыскания оставшейся суммы задолженности.

Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу. Истцу возвращена госпошлина.

Определение вступило в законную силу.

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