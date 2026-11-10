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    АИ-92 по 300 тенге к концу 2027 года: в Минэнерго прокомментировали прогнозы экспертов

    Опубликовано:

    Заправка авто
    Заправка авто. Фото: NurPhoto/Getty Images

    На брифинге в правительстве глава Минэнерго прокомментировал мнение экспертов о том, что АИ-92 может вырасти до 300 тенге, а дизтопливо - до 400 к концу 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

    Как отметил глава Минэнерго, цена на ГСМ определяется внутренним предложением - с 2024 года государство не занимается регулированием неоптовых, нерозничных цен, действует рыночное ценообразование.

    "Честно скажу, прогнозы - дело неблагодарное. Но на сегодняшний момент, если вы хотите, я вам назову диапазон цен, который у нас в стране действует по бензину, по дизельному топливу.

    92-й бензин у нас продается по цене 253-271 тенге, дизельное топливо 356-367 тенге. Как видите, разбег у заправок по топливу приличный. Соответственно, некоторые АЗС ввиду, наверное, своих затрат, которые они держат или которые у них складываются для реализации продукта, то есть у них себестоимость реализации меньше, чем у других, соответственно, есть цены ниже, есть цены выше.

    Это говорит о том, что у нас действуют рыночные условия и есть конкуренция. Поэтому это лишний раз говорит о том, что цена складывается путем внутреннего спроса и внутренней компенсации", - заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    У министра спросили, будет ли государство вмешиваться в вопрос, если цены действительно увеличатся до цифры, о которой говорили эксперты.

    "Предполагать не будем, но хочу заверить, что, если будут какие-то большие всплески, государство, естественно, примет все необходимые меры для их погашения. Для этого у нас все инструменты есть.

    Первое, это, прежде всего, достаточные запасы топлива в стране. Это по бензину и по дизельному топливу. Более 400 тысяч тонн каждого продукта. Хочу отметить, что заводы у нас работают в штатном режиме, выпускают продукцию в штатном режиме, отгрузка товара производится по городам штатно.

    Ничего такого, скажем так, никаких таких условий для того, чтобы создавался какой-то ажиотаж, нет", - добавил глава Минэнерго.

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