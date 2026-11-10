"Это что за беспредел": алматинец пожаловался на стоимость парковки в центре Алматы

После жалобы на стоимость парковки в центре Алматы компания Aparking объяснила, почему час стоянки в разных зонах города обходится в 100, 150 или 200 тенге, передает NUR.KZ.

Повышение платы за парковку в Алматы вызвало недовольство одного из пользователей Threads. Автор публикации @aibekmoon8 заявил, что ежедневная стоянка в центре города обходится ему в значительную сумму, и обратился к другим горожанам за поддержкой.

По его словам, он работает в центре с 11:00 до 19:00, и теперь вынужден платить за парковку 1600 тенге в день.

"А я извиняюсь, это что за беспредел? 200 тенге в час на общественной парковке города? Я работаю в центре города с 11:00 до 19:00 каждый день, и плачу теперь 1600 тенге. В месяц это 40 000 тенге! Вы с ума сошли? Это не маленькая часть моей зарплаты!" - написал он.

Автор публикации также задал вопросы о компании Aparking, которой принадлежит обслуживание парковок, и поинтересовался, куда направляют собранные деньги. Кроме того, он усомнился в уместности сравнения тарифов Алматы с ценами на парковку в Японии и США, указав на проблемы с общественным транспортом в городе.

"Те, кто пишут, что это нормальная цена, что в Японии и в США парковки стоят дороже, вы где живете? В Токио? В Нью-Йорке? Или у вас доход 5000 долларов в месяц? Или в городе развитый ОТ и метро, как в Японии?" - написал он.

В Aparking ответили на жалобу и объяснили, как формируются тарифы на коммунальных платных парковках мегаполиса.

"Тариф на коммунальных платных парковках в размере 100 тенге за час сохранялся неизменным с 2016 года и не пересматривался на протяжении 10 лет.

С 4 октября на участках с относительно невысокой транспортной нагрузкой тариф сохранился на уровне 100 тенге в час, в зонах со средней интенсивностью использования парковочного пространства составляет 150 тенге в час, а в наиболее востребованных зонах с высоким дефицитом парковочных мест и интенсивным движением - 200 тенге в час", - говорится в сообщении.

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