"Умный город". Какие технологии уже работают в Астане

Вы выходите из дома, отводите ребенка в школу, по дороге получаете справку в два клика со смартфона и едете на работу через перекресток, где светофоры сами регулируют поток. Для астанчан это типичный будничный день. Но за этой привычной рутиной скрывается сложнейшая экосистема. Именно ее принято называть "умным городом". Но что на самом деле стоит за этим понятием и что делает город "умным", разбираем на примере Астаны.

Когда мы слышим выражение "умный город", воображение часто рисует картины из будущего: роботов на улицах, летающие автомобили, умные дома и технологии из области фантастики.

Но Smart City – это не обязательно что-то футуристическое. Многие цифровые решения уже стали частью привычной городской жизни казахстанцев. По сути, умный город – это единая цифровая среда, где технологии и данные помогают делать жизнь комфортнее и безопаснее. Например, в Астане за это отвечает платформа Astana Smart City. Она объединяет ранее разрозненные службы, анализирует ситуацию в городе в реальном времени и помогает координировать работу этих служб.

Безопасность 24/7: как ИИ следит за порядком на улицах и в школах

Камеры на дорогах давно стали частью городского пейзажа, но мало кто знает, что в Астане за ними давно наблюдает не уставший оператор, а искусственный интеллект. К платформе Astana Smart City подключено более 60 тысяч камер. Если раньше сигнал о происшествии или заторе проходил целую цепочку созвонов и мог занимать до десяти минут, то сегодня алгоритмы анализируют картинку за доли секунды и моментально передают данные в Ситуационный центр.

Представим обычную ситуацию: на одной из улиц Астаны происходит небольшое возгорание. Пока очевидцы достают телефоны, чтобы вызвать экстренные службы, городская система видеонаблюдения уже может обнаружить задымление и передать сигнал оператору.

При этом умная система умеет распознавать не только задымления, но и оставленные предметы, подозрительные скопления людей, ну и самое знакомое для автомобилистов – фиксировать нарушения ПДД – от непристегнутого ремня до телефона в руках водителя.

А еще защищает самых маленьких. В школах Астаны технологии на основе ИИ помогают выявлять драки, признаки агрессивного поведения и другие потенциально опасные ситуации. Полученные сигналы передаются специалистам.

Как это работает? Все школьные камеры объединены в единую сеть и дополнены тревожными SOS-кнопками, а с 2026 года такую комплексную систему – с видеонаблюдением, кнопками вызова и видеодомофонами – начали масштабировать и на государственные детские сады.

Чтобы круглосуточно обрабатывать эти гигантские массивы данных, в столице работает городской Центр обработки данных. Вся информация хранится строго на территории Казахстана и защищена законом о персональных данных.

Кстати, теперь Астана готовит следующий шаг – прогнозную аналитику. Это значит, что скоро алгоритмы будут не просто мониторить происходящее, но и заранее оценивать, например, где может вырасти транспортная нагрузка или какому району потребуется дополнительная инфраструктура.

Город в смартфоне: как бытовые вопросы перестали быть квестом

LRT в Астане. Фото: Акорда

Если вы спросите туриста из СНГ или Европы, что его больше всего поражает в Казахстане, ответ почти всегда один: "Вы можете решить любой вопрос в смартфоне за пару минут".

И, действительно, раньше, чтобы разобраться с банальной бытовой проблемой – например, с неработающим фонарем во дворе или прорывом трубы, – приходилось пройти настоящий квест: выяснить, какое ведомство за это отвечает, лично написать заявление и неделями ждать ответа.

Сегодня же у жителей Астаны сама мысль "поехать в госорган за бумажкой" кажется смешной и устаревшей.

У них есть связка порталов Astana.kz и QalaQyzmet, которая давно воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Эта цифровая экосистема закрывает более 100 городских услуг без единого визита в госорганы. Подать заявку на ремонт детской площадки, отслеживать статус обращения, записать ребенка в детский сад, вызвать "Инватакси" или получить консультацию ИИ-помощника по бизнесу – все это делается в пару кликов.

Собственно, в этом и заключается одна из важных задач Smart City: сделать так, чтобы человек тратил меньше времени на получение нужной услуги и больше – на собственные дела.

При этом, судя по рассказам туристов, во многих странах решение таких вопросов до сих пор нуждается в личных визитах в госорган и по предварительной записи.

Пять минут, которые имеют значение

Но если комфорт в быту – это просто экономия времени и нервов, то в медицине те же алгоритмы и скорости обретают совсем иную цену. Здесь они выигрывают минуты, которые спасают жизни.

Яркий пример – работа с инсультом. В сосудистой медицине есть понятие "золотого часа": если не распознать катастрофу в головном мозге и не начать лечение в первые часы, изменения становятся необратимыми. Искусственный интеллект сканирует снимки КТ всего за 5 минут, подсвечивает даже микроскопические поражения тканей и мгновенно выдает врачу анализ. Таким образом обследовали уже более 7,5 тысячи пациентов.

Но значимость инноваций не всегда измеряется масштабом больничных серверов. Иногда решение, способное перевернуть жизнь человека, умещается в небольшом устройстве.

Например, молодой казахстанский разработчик создал Úmit – интеллектуальную капу, которая помогает людям с ограниченной подвижностью обрести самостоятельность. Устройство распознает движения языка и головы, позволяя без помощи рук управлять смартфоном, компьютером и электрической инвалидной коляской (управление последней уже реализовано в рабочем прототипе).

Сегодня Úmit проходит пилотное тестирование в столичном Центре социального обслуживания "Шарапат" при содействии акимата Астаны и Astana Innovations.

От стартапов к мировой арене

Изображение: сгенерировано при помощи ИИ / Gemini

Но появление даже самой гениальной технологии еще не гарантирует, что она принесет пользу. Для этого разработчикам нужны реальные задачи и площадка для "боевых" испытаний. По этому принципу в столице создавалась экосистема Astana R&D Ecosystem, объединившая ученых, технологические компании, университеты и стартапы.

Чтобы внедрять искусственный интеллект в масштабах миллионного мегаполиса, при акимате Астаны запустили Совет по развитию ИИ. Здесь за одним столом собираются чиновники, IT-предприниматели и исследователи. Городские службы формулируют реальные "боли" столицы, а институты развития помогают стартапам запустить пилотные проекты.

Одним из инструментов этой работы стал Astana Innovations Accelerator. В 2026 году программа получила 354 заявки от технологических команд, из которых были отобраны 29 проектов, а 17 из них представили на Demo Day AI & Digital Bridge.

Для многих казахстанских IT-команд работа с Астаной становится шансом выйти на глобальный рынок. Так, в октябре 2026 года делегация акимата Астаны вместе с казахстанскими разработчиками отправилась на TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско – одну из главных мировых сцен технологического бизнеса. Там столица презентовала Astana Smart City, а наши команды — стартапы в сферах SpaceTech, Digital Health, робототехники и EdTech.

Отдельного успеха добился выпускник Astana Innovations Accelerator с проектом WeGlobal AI. Казахстанский стартап занял второе место в региональном отборе Road to TechCrunch Startup Battlefield и вошел в программу Startup Battlefield 200, получив возможность представить свою ИИ-платформу для школ международным инвесторам.

Что дальше: беспилотники против астанинских зим

Изображение: сгенерировано при помощи ИИ / Gemini

ЛРТ жители столицы уже облюбовали. Что дальше? А дальше власти обещают автономный транспорт. Подобные сервисы уже работают в США, Китае, ОАЭ.

Астана планирует испытать этот опыт на практике в 2027 году. В столице начнутся тесты беспилотных автомобилей при участии inDrive, Pony.ai и NVIDIA. Главным вызовом для автопилотов станут не идеальные дороги, а суровые климатические условия, морозы и снежные зимы города.

А пока мы ворчим на суровые зимы и ветер, столица Казахстана незаметно вошла в топ-15 инновационных городов мира по версии ВОИС (WIPO), оказавшись в одной компании с Шанхаем и Ливерпулем.

Потому что главный парадокс современных технологий в том, что лучший искусственный интеллект – это тот, которого мы не замечаем. И в Астане будущее не наступало с оглушительным треском: оно просто тихо и органично встроилось в наши ежедневные привычки и во многом облегчило жизнь.

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