Министр энергетики тратит 75 тыс. тенге на коммуналку при зарплате в 1,2 млн тенге (видео)

На брифинге правительства глава Минэнерго Ерлан Аккенженов рассказал, что тратит на коммунальные услуги 75 тыс. тенге в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я плачу порядка 75 тыс. тенге, 73-75 тыс. тенге. Я проживаю в жилом комплексе "Хайвилл". И вот эту сумму я примерно оплачиваю ежемесячно на коммунальные затраты. Туда не входит сумма за интернет, туда не входит сумма, насколько я помню, за пользование паркингом. Я арендую один паркинг. И моя зарплата примерно порядка 1,2 млн тенге - та, которую мне оплачивает государство", - сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

У министра спросили о том, куда идут деньги с повышения тарифов на коммусулуги, и когда закончится их повышение.

"Повышение тарифа прежде всего идет на поддержание технологической целостности и надежности оборудования и поднятия заработных плат. То есть мы прежде всего к этому привязываем. И улучшение состояния работы теплоэлектроцентралей.

Если мы говорим о цифрах, то в этом году мы завершили ремонт 8 из 9 запланированных энергоблоков. Из котлов мы завершили ремонт 49 из 55, которые у нас были запланированы. Разница на сегодняшний момент находится в ремонте.

Если мы говорим о цифрах конкретно, то, например, по электростанциям - с прошлого года на финансирование было выделено 348 млрд тенге. Это вот на электростанции. Эти деньги используются для повышения надежности. Когда мы говорим про надежность, то, прежде всего, это аварийные случаи. То есть это понижение аварийных случаев в целом по всей нашей стране", - ответил глава Минэнерго.

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