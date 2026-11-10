Дешевое жилье с риском для жизни: в Астане насчитали 860 опасных мест для проживания

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании в кабмине рассказал, как можно снизить риски смертельных пожаров в частном секторе Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Бектенов заявил, что нередко приезжающие на заработки люди арендуют недорогое жилье с минимальными удобствами. По его словам, такое жилье является менее безопасным, иногда аварийным.

"В столице на учете состоит 860 таких объектов. За прошлую зиму в них произошло порядка 30 пожаров. Основными их причинами были замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и нарушение элементарных правил пожарной безопасности", - отметил глава кабмина.

В этой связи он поручил акиматам совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям взять на особый контроль такие места проживания.

Указал премьер и на необходимость проводить регулярные рейды с выявлением потенциальных рисков пожаров и принятием оперативных мер.

Акиматам также поручено совместно с МЧС продолжить до конца ноября проведение месячника пожарной безопасности в жилом секторе. В первую очередь необходимо, по словам Бектенова, взять на контроль места проживания студентов - это общежития и хостелы, а также объекты образования.

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