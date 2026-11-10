"Выработать четкий механизм": Бектенов потребовал навести порядок с газовыми баллонами в Казахстане

На заседании правительства Олжас Бектенов отметил, что в прошлый отопительный сезон в Казахстане произошло 7 взрывов газовых баллонов из-за несоблюдения мер безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основными причинами взрывов явились нарушения требований их безопасной эксплуатации. Порядка 350 тысяч потенциально опасных бытовых газовых баллонов эксплуатируются уже по 40-50 лет и требуют безотлагательной замены.

Министерству промышленности поручалось решить вопрос производства. На данный момент такой завод запущен в городе Кокшетау. В перспективе планируется открыть подобные производства в городах Атырау и Алматы. Теперь надо наладить работу по замене баллонов как в частных домах, так и в пунктах питания", - заявил Олжас Бектенов.

Он добавил, что до настоящего времени не урегулирован порядок изъятия и утилизации бытовых баллонов.

"Поручаю Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам взять на контроль реализацию на местах", - заявил премьер.

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