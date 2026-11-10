От сетей до электростанций: как в Казахстане модернизируют энергетический и коммунальный сектор

В Казахстане до 2029 года планируют обновить инфраструктуру энергетики и коммунального хозяйства, снизить ее износ до 40% и сократить количество аварий на 20%. Нацпроект предусматривает модернизацию сетей и объектов, строительство новых генерирующих мощностей и внедрение цифровых решений. Результаты обновления уже можно увидеть на объектах страны, сообщает NUR.KZ.

Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов" (МЭКС), рассчитан на 2025-2029 годы. Проект охватит более 200 предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В рамках программы предусмотрены модернизация и строительство сетей и объектов, разработка комплексной программы цифровизации и создание механизмов устойчивого и доступного финансирования.

Перспективы расширения генерирующего сектора рассмотрены 2 ноября во время заседания комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Курултая. Для укрепления энергобезопасности и покрытия возрастающих запросов национальной экономики к концу 2029 года намечен запуск 13,3 ГВт мощностей, из которых 7,4 ГВт придутся на базовую генерацию.

Заявленные инициативы призваны удовлетворить прогнозируемый спрос граждан и промышленности на электроэнергию, а также гарантировать ресурсное обеспечение развивающихся центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта. Дополнительно проект ставит целью создание 20% резерва генерирующих мощностей.

Один из примеров обновления энергетической инфраструктуры – модернизация Алматинской ТЭЦ-2. Очередной вехой в переводе объекта с угля на природный газ стал пуск новой водогрейной котельной, работающей на голубом топливе. Следующий этап предусматривает ввод в строй парогазовой установки (ПГУ), ориентированной на производство электричества.

Предполагается, что реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит окончательный уход от сжигания угля, увеличит КПД генерации тепла и электроэнергии, а также снизит экологическое давление на воздух Алматы.

Помимо строительства новых мощностей, важная часть модернизации – своевременный ремонт и поддержание действующего оборудования в рабочем состоянии. В ходе подготовки к зимнему периоду комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК держит на контроле ход ремонтных мероприятий, отслеживая соблюдение графиков, исправность оборудования и бесперебойность подачи энергии абонентам.

По утвержденному системным оператором графику капитальные ремонты на станциях страны в этом году охватывают 9 энергоблоков, 55 котлоагрегатов и 51 турбоагрегат. К настоящему моменту специалисты уже сдали 8 энергоблоков, 49 котлоагрегатов и 32 турбоагрегата.

Так, плановые ремонтные процедуры в полном объеме подошли к концу на Павлодарской ТЭЦ-3. Текущую подачу электричества и тепла потребителям на предприятии сейчас поддерживают 5 турбоагрегатов и 5 котлоагрегатов. Успешное завершение намеченных работ призвано обеспечить теплоснабжение на протяжении отопительного сезона 2026-2027 годов.

Нацпроект МЭКС носит комплексный характер: он объединяет реновацию сетей, ввод новых мощностей, профилактику действующей генерации и запуск цифровых платформ. Все эти меры нацелены на рост устойчивости систем перед лицом растущих запросов со стороны жителей и предприятий.

Модернизация коммунально-энергетического комплекса Казахстана уходит от точечных починок в сторону системной трансформации. Именно от итогов этой работы зависит надежность повседневных коммунальных услуг, энергонезависимость государства и задел для будущего экономического роста

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