72 млрд тенге задолжали электростанции Казахстана за газ и уголь

Глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов на заседании кабмина рассказал, что делается для снижения долга ТЭЦ за уголь и газ, передает корреспондент NUR.KZ.

Аккенженов напомнил, что была создана специальная комиссия по снижению дебиторской задолженности.

"На сегодня общая задолженность уже снижена на 11% и составляет 72 млрд тенге", - пояснил он.

По его словам, утверждены графики погашения задолженности. Также, до конца года акиматами будут приняты меры по погашению дебиторской задолженности перед энергоисточниками.

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