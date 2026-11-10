72 млрд тенге задолжали электростанции Казахстана за газ и уголь
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов на заседании кабмина рассказал, что делается для снижения долга ТЭЦ за уголь и газ, передает корреспондент NUR.KZ.
Аккенженов напомнил, что была создана специальная комиссия по снижению дебиторской задолженности.
"На сегодня общая задолженность уже снижена на 11% и составляет 72 млрд тенге", - пояснил он.
По его словам, утверждены графики погашения задолженности. Также, до конца года акиматами будут приняты меры по погашению дебиторской задолженности перед энергоисточниками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454351-72-mlrd-tenge-zadolzhali-elektrostancii-kazahstana-za-gaz-i-ugol/
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