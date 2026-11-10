Стало известно, сколько казахстанцев смогут отправиться в хадж в 2027 году
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Казахстан получил квоту на 4300 паломников для предстоящего сезона хаджа. Стороны также согласовали вопросы безопасности, перевозки и размещения верующих, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУМК.
Казахстану выделили 4300 мест для участия в предстоящем сезоне хаджа. Соответствующее соглашение подписали председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.
Соглашение охватывает вопросы координации паломничества между двумя странами, обеспечения качества услуг, предоставляемых казахстанским паломникам, а также соблюдения мер безопасности и медицинских требований.
Отдельное внимание уделено условиям для казахстанских паломников. В документе закреплены вопросы размещения и транспортировки верующих, а также предоставления услуг во время хаджа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454336-stalo-izvestno-skolko-kazahstancev-smogut-otpravitsya-v-hadzh-v-2027-godu/
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