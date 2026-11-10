Центральный мост в Атырау покрылся трещинами после ремонта
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Старейший мост Атырау продолжает разрушаться после недавнего ремонта - трещины добрались до бетонного барьера. Ситуацию прокомментировали в акимате, передает "Ак Жайык".
В июне этого года по заказу городского акимата подрядчик заменил дорожное покрытие центрального городского моста. Отмечается, что при этом строители не стали менять деформационные швы, а закатали их в асфальт, чего делать было нельзя.
Вскоре там появились первые дефекты - теперь же трещины расползаются по проезжей части и пешеходному тротуару, поврежден даже бетонный барьер.
В акимате Атырау пояснили, что заменить деформационные швы в августе, как это было запланировано, не удалось из-за несвоевременной поставки необходимых материалов из Уфы.
В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день привезли только один деформационный шов для пробных работ, в ходе которых планируется проверить его качество и соответствие установленным требованиям.
По результатам пробной установки будет решаться вопрос о поставке и замене остальных пяти деформационных швов. Когда мост приведут в порядок, пока неизвестно.
Замена деформационных швов и устранение дефектов возложены на подрядчика за счет собственных средств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454294-centralnyy-most-v-atyrau-pokrylsya-treshchinami-posle-remonta-video/
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