Десятки обязанностей за 8,5 тыс. тенге: на что жалуются учителя Казахстана

Классное руководство все чаще становится нежеланной нагрузкой для педагогов в Казахстане. Учителей не устраивает объем обязанностей при доплате 8,5 тысячи тенге в месяц, передает "31 канал".

Казахстанским школам становится все сложнее найти учителей, готовых взять на себя классное руководство. Педагоги жалуются, что объем обязанностей не соответствует доплате, которая составляет всего 8,5 тыс. тенге в месяц.

В социальных сетях учителя перечисляют, чем приходится заниматься помимо проведения уроков.

Так, классный руководитель следит за посещаемостью, успеваемостью и поведением школьников, общается с родителями, разбирает конфликты и реагирует на замечания других педагогов. К этому добавляются классные часы, конкурсы, родительские собрания, субботники, отчеты и различные мониторинги.

По словам экс-депутата Ирины Смирновой, вопрос поднимали неоднократно, но так и не решили.

"Оплата за классное руководство всегда была очень низкой. Но по нынешним временам, когда увеличение заработной платы произошло в два раза, увеличение оплаты за классное руководство не произошло вообще. То есть в течение уже последних десяти лет примерно, а может быть, даже пятнадцати - неприемлемо низкая заработная плата", - подчеркивает отличник образования РК Ирина Смирнова.

В Министерстве просвещения отказались дать комментарий. Сообщили лишь, что вопрос рассматривается. А пока руководству школ приходится уговаривать учителей взять классное руководство.

"Согласно статусу педагога, учителям положено 16 часов, но когда мы предлагаем учителям взять классное руководство и мотивируем тем, что можем еще дополнительно дать часы, а также учителя сейчас по правилам аттестации педагогов, у них это как дополнительные баллы прибавляются при аттестации", - отмечает заместитель директора по учебной работе школы им.Г.Мустафина Айгуль Даутбекова.

Многие учителя продолжают работать из любви к профессии и привязанности к детям. Многие выгорают. Ирина Смирнова считает, что классное руководство стоило бы вообще ввести отдельной штатной единицей - одного педагога на несколько классов, без ведения уроков.

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