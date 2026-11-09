Жители Карагандинской области пожаловались, что золотоискатели не дают им спокойно жить
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Жители села Майозек в Карагандинской области пожаловались, что незаконные золотоискатели мешают им жить, проводя раскопки на территории закрытого предприятия, передает сайт телеканала КТК.
Жители села Майозек Карагандинской области пожаловались, что в их населенный пункт массово съезжаются незаконные золотоискатели, которые проводят раскопки на территории закрытого предприятия.
В селе проживают 30 семей. Они жалуются, что "черные" старатели роют землю как вручную, так и с помощью техники.
Сельчане переживают за скот, поскольку животные могут угодить в ямы. В полиции говорят, реагируют на каждый вызов, у подозреваемых забирают машины за незаконную добычу.
"В ходе проведенной работы на специализированную штрафную стоянку водворено 30 транспортных средств и 10 единиц специальной техники.
Кроме того, изъято свыше 40 металлоискателей, которые могли использоваться для поиска драгоценных металлов", - сообщили в ДП Карагандинской области.
Источник: КТК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454198-zhiteli-karagandinskoy-oblasti-pozhalovalis-chto-zolotoiskateli-ne-dayut-im-spokoyno-zhit/
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