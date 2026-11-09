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    Кристина Райсвих
    Редактор

    "Не демонстрация богатства": в ДУМК напомнили о правилах поминальных обедов

    Опубликовано:

    Поминальный обед
    Поминальный обед. Фото: Tony Marshall/EMPICS/Getty Images

    В Духовном управлении мусульман Казахстана призвали не превращать поминальные обеды в демонстрацию достатка и не обременять скорбящие семьи расходами, передает NUR.KZ.

    Духовное управление мусульман Казахстана напомнило о необходимости пересмотреть подход к организации поминальных обедов. В ДУМК призывает отказаться от чрезмерно пышных дастарханов, которые могут становиться причиной лишних расходов для родственников усопшего.

    В опубликованной статье отмечается, что в казахской традиции дастархан издавна символизировал гостеприимство, достаток и уважение. Однако на похоронах и религиозных церемониях обилие угощений порой превращается в соревнование.

    "В современном обществе часто возникают ситуации, когда обилие дастархана на похоронах и религиозных церемониях превращается в соревнование и приводит к чрезмерным тратам. В таких случаях необходимо глубоко понять суть самой традиции и переосмыслить истинное предназначение подачи еды. Предоставление еды - это не демонстрация богатства, а доброе дело, совершаемое посредством молитвы, поминовения усопших. Поэтому организация предоставления еды в соответствии с законами шариата и в гармонии с традициями, без возложения финансового бремени на семью скорбящих, является общим долгом для всех", - говорится в публикации.

    В ДУМК напомнили, что еще в 2020 году приняли документ "Культура питания", главная цель которой - проведение поминальной трапезы в рамках шариата и в соответствии с национальными традициями, защита населения и снижение социально-экономической нагрузки на семьи.

    "В продолжение работы в этом направлении Духовное управление мусульман Казахстана также утвердило единое меню для похорон и поминальных обедов. Оно включает баурсак и шелпек из хлебобулочных изделий, чай и воду из напитков, а также мясо или плов из горячих блюд. В качестве дополнения предлагаются масло, пшено, сахар и сладости", - добавили в управлении.

    В ДУМК подчеркнули, что каждая семья должна организовывать трапезу с учетом своих финансовых возможностей и не брать на себя непосильные расходы.

    "Каждая семья должна действовать в соответствии со своими возможностями и не брать на себя расходы, которые непосильны. В нашей традиции долг брата, разделяющего горе, состоит не в том, чтобы обременять скорбящую семью, разделяя с ней трапезу, а, наоборот, в том, чтобы облегчить их горе.

    Еда - это не предмет для соревнований, а место, где встречаются добродетель и знания. Ее ценность следует измерять не количеством еды на столе, а проявленным уважением, вознесенными молитвами и помощью нуждающимся", - отмечается в статье.

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