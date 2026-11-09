"Пример силы духа": президент отметил рекорд депутата Айсулу Сулейменовой на Азиатских параиграх

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил достижение параспортсменки Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на V Азиатских параиграх в Японии, передает NUR.KZ.

Глава государства отметил успех спортсменки во время церемонии награждения победителей и призеров XX летних Азиатских игр и V Азиатских параигр в Акорде.

Айсулу Сулейменова преодолела дистанцию 100 метров за 16,18 секунды, установив рекорд Азии в категории T62. В общем зачете соревнований она заняла пятое место.

Президент подчеркнул, что достижения казахстанских спортсменов способствуют укреплению международного авторитета страны.

"В целом, можно сказать, что принимаемые меры приносят результаты. Наши спортсмены добиваются высоких результатов на мировой арене, вносят весомый вклад в укрепление авторитета страны. В этой связи особого внимания заслуживает достижение Айсулу Сулейменовой, установившей рекорд Азии в беге на 100 метров на Параиграх", — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал Сулейменову примером силы духа и целеустремленности. Он подчеркнул, что, несмотря на жизненные испытания, спортсменка продолжает добиваться поставленных целей и активно участвует в общественно-политической жизни страны.

"Казахская пословица гласит: "Күш — білекте емес, жүректе" ("Храбрость не в кулаках, а в сердце"). Действительно, когда высокие устремления сочетаются с непреклонным характером, нет недостижимых вершин. Именно поэтому самоотверженность и целеустремленность параспортсменов заслуживают особого уважения", — заявил президент.

Айсулу Сулейменова совмещает спортивную карьеру с депутатской деятельностью. В Курултае она занимается вопросами социальной защиты, развития доступной среды и расширения возможностей для людей с инвалидностью.

Среди направлений ее работы — совершенствование системы инватакси, повышение доступности образования, трудоустройства и медицинской реабилитации, а также расширение программы раннего вмешательства для детей с особенностями развития.

Кроме того, депутат поднимала вопросы регулирования беспилотной авиации и участвует в работе над законодательными инициативами, касающимися поддержки людей с инвалидностью и инвестиционной деятельности.

Отметим, что на церемонии в Акорде президент также сообщил о мерах государственной поддержки спорта. За последние пять лет на развитие отрасли направлено более 616 млрд тенге. В законодательство о физической культуре и спорте внесены изменения, предусматривающие в том числе определение приоритетных видов спорта.

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