Дети учатся в верхней одежде в двух школах Актау: названа причина

В школах №20 и №23 Актау не хватает тепла - ученики приходят на занятия в верхней одежде, а родители жалуются на холодные кабинеты, передает Lada.kz.

В двух школах Актау ученики вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за отсутствия отопления. Родители обратились с жалобами в городской отдел образования.

Речь идет о средней школе №20 имени Мухтара Ауэзова и общеобразовательной школе №23. По словам родителей, батареи в зданиях остаются холодными с начала отопительного сезона.

"Дети уже болеют", - говорят обеспокоенные родители.

Они обратились в КЖСА (Каспий жылу, су арнасы), однако там сообщили, что со стороны организации никаких проблем нет.

Еще больше вопросов у родителей вызывает ситуация на территории учебного заведения: там выкопали участок, но работы не ведутся.

Как выяснилось, проблема затронула не только школу №20, но и общеобразовательную школу №23.

В отделе образования сообщили, что оба учебных заведения получили паспорта готовности к отопительному сезону еще в начале учебного года. Неисправностей во внутренних системах отопления зданий не обнаружено.

"Сложившаяся ситуация связана с тем, что теплоноситель в полном объеме не поступает по наружным тепловым сетям до зданий школ", - пояснили в отделе образования.

Сейчас ведомство совместно с ответственными организациями проводит работы для решения проблемы. Подача тепла в школы №20 и №23 запланирована на сегодняшний день.

"Температурный режим в учебных кабинетах и классах находится на постоянном контроле администраций школ", - заверили в отделе образования.

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