Жители крупного ЖК пожаловались на грязную горячую воду из под крана в Алматы (видео)

Жительница одного из ЖК в Алматы пожаловалась на грязную горячую воду, которая поступает в квартиры. На жалобу ответили в акимате Наурызбайского района, передает NUR.KZ.

Жительница Алматы Алия Томатаева опубликовала на своей странице в Threads жалобу на грязную горячую воду. По ее словам, данная проблема наблюдается в ЖК "Нұрлы Дала".

"Постоянно сталкиваемся с тем, что вода горячая и холодная всегда грязные. В теплосети обращались, КСК, никто не реагирует", - сказано в посте.

В качестве доказательства она приложила видео, на кадрах которого видно, как в ванну из крана набирается вода коричневого цвета.

На жалобу отреагировали в акимате Наурызбайского района. Там заявили, что для улучшения качества горячего водоснабжения в ЖК ТОО "Алматинские тепловые сети" проведет работы по промывке магистральных тепловых сетей, обеспечивающих подачу горячей воды в указанный жилой комплекс.

"Кроме того, специалистами теплоснабжающей организации будет произведн отбор проб горячей воды для проведения лабораторных исследований с целью определения ее качества и соответствия установленным санитарным требованиям", - добавили в акимате.

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