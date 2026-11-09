Жители крупного ЖК пожаловались на грязную горячую воду из под крана в Алматы (видео)
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Жительница одного из ЖК в Алматы пожаловалась на грязную горячую воду, которая поступает в квартиры. На жалобу ответили в акимате Наурызбайского района, передает NUR.KZ.
Жительница Алматы Алия Томатаева опубликовала на своей странице в Threads жалобу на грязную горячую воду. По ее словам, данная проблема наблюдается в ЖК "Нұрлы Дала".
"Постоянно сталкиваемся с тем, что вода горячая и холодная всегда грязные. В теплосети обращались, КСК, никто не реагирует", - сказано в посте.
В качестве доказательства она приложила видео, на кадрах которого видно, как в ванну из крана набирается вода коричневого цвета.
На жалобу отреагировали в акимате Наурызбайского района. Там заявили, что для улучшения качества горячего водоснабжения в ЖК ТОО "Алматинские тепловые сети" проведет работы по промывке магистральных тепловых сетей, обеспечивающих подачу горячей воды в указанный жилой комплекс.
"Кроме того, специалистами теплоснабжающей организации будет произведн отбор проб горячей воды для проведения лабораторных исследований с целью определения ее качества и соответствия установленным санитарным требованиям", - добавили в акимате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454129-zhiteli-krupnogo-zhk-pozhalovalis-na-gryaznuyu-goryachuyu-vodu-iz-pod-krana-video/
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