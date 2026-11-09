Повышение тарифа на проезд в автобусах Астаны: акимат назвал новую дату

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Повышение тарифа на проезд в автобусах Астаны: акимат назвал новую дату

    Опубликовано:

    Автобус в Астане
    Автобус. Фото: instagram.com/cts_kz

    В акимате Астаны приняли решение перенести сроки введения нового тарифа на проезд в общественном транспорте до середины декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

    В начале октября мы писали, что в Астане за прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз и сейчас тариф составляет 110 тенге. Отмечалось, что новые тарифы начнут действовать с 1 декабря 2026 года.

    Новые сроки

    Однако сегодня в акимате города выступили с новым заявлением. Из текста следует, что тариф будет повышен не с 1 декабря, а с середины декабря. При этом точная дата ввода тарифа пока не указана.

    "В связи с ростом эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусного парка и развития маршрутной сети с середины декабря предлагается установить стоимость проезда при безналичной оплате в размере 150 тенге", - сказано в сообщении.

    Причины решения

    В акимате отметили, что в Астане тариф на проезд в общественном транспорте в размере 90 тенге был установлен в 2014 году. Отмечается, что с тех пор значительно выросли основные затраты перевозчиков: стоимость топлива, запасных частей и новых автобусов, а также расходы на оплату труда водителей.

    "Так, в 2014 году стоимость дизельного топлива составляла порядка 107 тенге за литр, тогда как в настоящее время она составляет 329 тенге. Таким образом, стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась более чем в 3 раза.

    Существенно увеличились и расходы на оплату труда водительского состава. Если в 2014 году заработная плата водителей составляла в среднем порядка 100 - 150 тыс. тенге, то в настоящее время - от 700 тыс. тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы", - отмечается в заявлении.

    Кто может рассчитывать на бесплатный проезд

    1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним.
    2. Пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста.
    3. Многодетные матери.
    4. Многодетные семьи.
    5. Инвалиды.
    6. Дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей). 
    7. Жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".
    8. Для детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

    Какими будут тарифы

    Ранее мы писали, какие тарифы на проезд в автобусах предлагает установить акимат.

    1. На городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 150 тенге.
    2. На экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 300 тенге.
    3. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 150 тенге.
    4. На пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 13 тенге за один километр.
    5. На городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 300 тенге.
    6. На экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 400 тенге.
    7. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами - 300 тенге.
    8. На пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 19 тенге за один километр.
    9. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате льготной транспортной картой - 0 тенге.

    "В случае неисправности системы электронной оплаты за проезд, пассажир, осуществляющий оплату посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты, пользуется бесплатным проездом", - сказано в постановлении.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram