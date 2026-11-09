Повышение тарифа на проезд в автобусах Астаны: акимат назвал новую дату

В акимате Астаны приняли решение перенести сроки введения нового тарифа на проезд в общественном транспорте до середины декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

В начале октября мы писали, что в Астане за прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз и сейчас тариф составляет 110 тенге. Отмечалось, что новые тарифы начнут действовать с 1 декабря 2026 года.

Новые сроки

Однако сегодня в акимате города выступили с новым заявлением. Из текста следует, что тариф будет повышен не с 1 декабря, а с середины декабря. При этом точная дата ввода тарифа пока не указана.

"В связи с ростом эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусного парка и развития маршрутной сети с середины декабря предлагается установить стоимость проезда при безналичной оплате в размере 150 тенге", - сказано в сообщении.

Причины решения

В акимате отметили, что в Астане тариф на проезд в общественном транспорте в размере 90 тенге был установлен в 2014 году. Отмечается, что с тех пор значительно выросли основные затраты перевозчиков: стоимость топлива, запасных частей и новых автобусов, а также расходы на оплату труда водителей.

"Так, в 2014 году стоимость дизельного топлива составляла порядка 107 тенге за литр, тогда как в настоящее время она составляет 329 тенге. Таким образом, стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась более чем в 3 раза.

Существенно увеличились и расходы на оплату труда водительского состава. Если в 2014 году заработная плата водителей составляла в среднем порядка 100 - 150 тыс. тенге, то в настоящее время - от 700 тыс. тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы", - отмечается в заявлении.

Кто может рассчитывать на бесплатный проезд

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним. Пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста. Многодетные матери. Многодетные семьи. Инвалиды. Дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей). Жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". Для детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

Какими будут тарифы

Ранее мы писали, какие тарифы на проезд в автобусах предлагает установить акимат.

На городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 150 тенге. На экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 300 тенге. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 150 тенге. На пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при безналичной оплате посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты - 13 тенге за один километр. На городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 300 тенге. На экспрессные городские автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 400 тенге. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате наличными деньгами - 300 тенге. На пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа при оплате наличными деньгами - 19 тенге за один километр. На регулярные социально значимые перевозки пассажиров при оплате льготной транспортной картой - 0 тенге.

"В случае неисправности системы электронной оплаты за проезд, пассажир, осуществляющий оплату посредством электронного проездного документа либо дополнительными сервисами электронной оплаты, пользуется бесплатным проездом", - сказано в постановлении.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.