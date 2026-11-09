Илон Маск репостнул сообщение о спасении казахстанцев в горах

Илон Маск на своей странице в соцсети Х репостнул сообщение о том, как вытаскивали из снежного плена пять человек, застрявших в горах Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ.

"Starlink спасает жизни", - написал миллиардер.

В самой публикации говорится, что Starlink помогла спасти пятерых человек, застрявших в заснеженных горах Казахстана.

Их внедорожник сломался примерно в 15 км от села Кыстау Курчум. Там не было мобильной связи, которой они могли бы воспользоваться. Глобальная спутниковая система Starlink приняла их призыв о помощи и поддерживала связь со спасателями.

Beeline Казахстан первым представил в стране технологию Starlink Mobile, которая позволяет подключаться к спутниковой связи напрямую со смартфона. Главное преимущество технологии - отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование, устанавливать спутниковые антенны или использовать специальные терминалы.

Для подключения достаточно мобильного устройства и настройки соответствующего профиля связи.

Таким образом, спутниковая связь становится доступнее, позволяя оставаться на связи даже там, где отсутствует покрытие традиционных наземных сетей.

Напомним, в октябре в Восточно-Казахстанской области из-за поломки внедорожника пятерым людям потребовалась помощь. Связь они поддерживали через Starlink. Спасатели на вездеходе "Трэкол" преодолели около 100 километров и добрались до них. Автомобиль сопроводили до села Кыстау Курчум. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Starlink saves lives — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2026

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