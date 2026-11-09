Летевший из Москвы в Алматы самолет SCAT совершил аварийную посадку в Астане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В авиакомпании SCAT подтвердили информацию о том, что летевший из Москвы в Алматы самолет совершил аварийную посадку в Астане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.
Казахстанка опубликовала пост на своей странице в Threads, в котором сообщила, что самолет авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку в Астане.
"Сегодня самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва-Алматы, совершил аварийную посадку в аэропорту Астаны. Я понимаю, это нештатная ситуация, хоть мы всем самолетом и навалили кирпичей, но почему вы даже воду не предложили пассажирам?
Пока мы не устроили скандал, вы испуганных, растерянных пассажиров держали на ногах, без воды и еды и, главное, без какой-либо информации", - написала пассажирка.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу авиакомпании SCAT. Там подтвердили информацию об аварийной посадке.
"В ходе выполнения рейса Москва - Алматы сработала индикация бортовой системы. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту базирования в городе Астана. Посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров в Алматы авиакомпания обеспечила резервный борт. На время ожидания его прибытия пассажирам были предоставлены прохладительные напитки", - сказано в ответе на запрос.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454108-letevshiy-iz-moskvy-v-almaty-samolet-scat-sovershil-avariynuyu-posadku-v-astane/
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