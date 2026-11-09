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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Больше чем конгресс-центр: что получит Бурабай вместе с новым культурным комплексом

    Опубликовано:

    Бурабай
    Иллюстративное фото: depositphotos.com

    В Бурабае строят многофункциональный конгресс-центр с концертным залом, музеем и творческими мастерскими. Вместе с ним реконструируют поселковую котельную. Завершить строительные работы планируют до конца 2027 года.

    Бурабай известен своими озерами, лесами и горами. Но это не только курорт, а еще и поселок, где люди живут круглый год. Поэтому развитие туристической инфраструктуры должно учитывать и потребности местных жителей.

    Именно таким проектом станет конгресс-центр на улице Жибек жолы, предназначенный не только для форумов и официальных мероприятий.

    Не только форумы и конференции

    Главным пространством комплекса станет зал на 1000 мест для концертов, представлений, кинопоказов и конференций. Также предусмотрены залы на 160 и 60 мест. В здании откроется филиал Акмолинского областного историко-краеведческого музея с выставочными залами, мультимедийной зоной и фондохранилищем на 10 тысяч экспонатов.

    Для детей и молодежи оборудуют фото- и видеостудию, художественные и швейные мастерские, помещения для занятий архитектурой и дизайном. Среди оборудования — 3D-принтер, станок с ЧПУ и лазерный гравер. Кружки рассчитаны примерно на 50 учащихся.

    Появятся также репетиционные помещения, кафе и общественные пространства. Жители получат новые возможности для досуга и творчества, не выезжая в другие города.

    Курорт, который живет круглый год

    Одна из особенностей Бурабая — сезонность туризма. Летом гостиницы и кафе пользуются высоким спросом, а в межсезонье поток гостей снижается. Концерты, выставки, фестивали и конференции смогут привлекать посетителей круглый год, создавая дополнительный спрос на гостиницы, питание и транспорт. Это новые возможности для местного бизнеса.

    Музей и творческие мастерские также рассчитаны на постоянную работу, независимо от проведения крупных мероприятий.

    Вместе с конгресс-центром обновят котельную

    При подготовке проекта выяснилось, что мощностей существующей котельной недостаточно для подключения комплекса. Поэтому в состав работ включили ее реконструкцию.

    Планируется увеличить мощность котельной, установить три новых котла, модернизировать насосное оборудование, автоматику, электроснабжение и тепловые сети. Самому конгресс-центру потребуется 2,53 Гкал/ч. Дополнительные мощности предусмотрены и для других потребителей Бурабая.

    В частности, к централизованному теплоснабжению планируется подключить будущий детский сад на улице Абая, 18А, церковь на улице Алтынсарина, торгово-развлекательные центры на улицах Кенесары и Кокше, 15, а также пятиэтажные жилые дома на улицах Кенесары и Киснеревых.

    Таким образом, реконструкция котельной позволит расширить возможности теплоснабжения жилых домов, социальных и коммерческих объектов поселка.

    Что входит в стоимость проекта

    Первоначально на строительство конгресс-центра в рамках Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны предусматривалось 15 млрд тенге. Однако состав проекта расширился: в него включили полноценный музей с выставочными пространствами и фондохранилищем, а также реконструкцию поселковой котельной.

    В связи с дополнительными работами предварительная стоимость проекта увеличилась. При этом окончательная сметная стоимость будет определена после государственной экспертизы и может быть скорректирована.

    Проект реализуется в формате EPC — под ключ. Он включает проектирование, строительство здания и инженерных сетей, сценическое, мультимедийное и инженерное оборудование, благоустройство территории и реконструкцию котельной.

    Подрядчиком выступает консорциум ТОО "Alem Qurylys AQ" и ТОО "Ontustik Construction". Завершить строительно-монтажные работы планируется до конца 2027 года.

    Продолжение променада и новое общественное пространство

    Конгресс-центр разместится на участке площадью 3,1 гектара в продолжение существующего променада Бурабая. Здесь появятся пешеходная аллея, общественная площадь, зоны отдыха и парковка на 116 мест. Почти треть территории отведена под озеленение: планируется высадить 359 деревьев и максимально сохранить существующие насаждения.

    Для маломобильных посетителей предусмотрены пандусы, тактильные покрытия и специальные парковочные места.

    Новые возможности для Бурабая

    Развитие курорта — это не только гостиницы и туристический поток, но и качество жизни местных жителей. Новый комплекс объединит концертную площадку, музей, творческие мастерские и общественные пространства. А реконструкция котельной создаст дополнительные возможности для подключения жилых домов и других объектов к централизованному теплоснабжению.

    В результате Бурабай получит не просто здание для крупных мероприятий, а культурный и общественный центр, способный работать круглый год — и для туристов, и для местных жителей.

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