Умер казахстанский художник, прославившийся рисунками на стеклах автомобилей
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Скоропостижно скончался художник из Атырау Асылан Жазиков, получивший известность благодаря необычному творчеству - рисункам на стеклах автомобилей, передает NUR.KZ.
О смерти Асылана Жазикова на его странице в Instagram сообщила супруга. Она поблагодарила всех, кто следил за творчеством ее мужа.
"Дорогие друзья, мой супруг Асылан, которого вы знаете как владельца этой страницы и художника, ушел из жизни. Большое спасибо всем, кто восхищался и поддерживал работы. К сожалению, страница прекращает свою работу по созданию рисунков. Прошу отнестись с пониманием и не писать по поводу новых заказов. Страница не будет удалена, здесь останутся работы моего супруга - в память о нем", - отметила она.
Художник рисовал на пыльных стеклах авто известных личностей: Криштиану Роналду, Дастана Сатпаева, Елену Рыбакину и других.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454042-umer-kazahstanskiy-hudozhnik-proslavivshiysya-risunkami-na-steklah-avtomobiley/
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