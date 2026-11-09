Умер казахстанский художник, прославившийся рисунками на стеклах автомобилей

Скоропостижно скончался художник из Атырау Асылан Жазиков, получивший известность благодаря необычному творчеству - рисункам на стеклах автомобилей, передает NUR.KZ.

О смерти Асылана Жазикова на его странице в Instagram сообщила супруга. Она поблагодарила всех, кто следил за творчеством ее мужа.

"Дорогие друзья, мой супруг Асылан, которого вы знаете как владельца этой страницы и художника, ушел из жизни. Большое спасибо всем, кто восхищался и поддерживал работы. К сожалению, страница прекращает свою работу по созданию рисунков. Прошу отнестись с пониманием и не писать по поводу новых заказов. Страница не будет удалена, здесь останутся работы моего супруга - в память о нем", - отметила она.

Художник рисовал на пыльных стеклах авто известных личностей: Криштиану Роналду, Дастана Сатпаева, Елену Рыбакину и других.

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