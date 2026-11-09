Свет отключат сразу в нескольких районах Алматы: опубликован список улиц
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В Алматы с 9 по 13 ноября пройдут плановые работы на электросетях. Отключения затронут жилые дома, микрорайоны и отдельные организации, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алатау жарык компаниясы".
В Алматы с 9 по 13 ноября в разных районах города временно отключат электричество.
Большинство отключений запланировано с 08:00 или 09:00 до 17:00. В отдельных случаях электричество будут отключать на более короткий срок.
9 ноября
Сегодня работы затронут несколько районов города. В частности, отключения запланированы на улицах Суюнбая, Грибоедова, Нусупбекова, Расковой, Пестковского, Ипподромной и Болтирик Шешена.
Также в списке указаны микрорайоны Айгерим-1, Улжан-1, Акжар, Калкаман-2, Карагайлы и Ожет.
Без электричества могут остаться жители улиц Абая, Кашгарской, Курмангазы, Байтурсынова, Кулымбетова, Жемчужной, Карасай батыра, Тлендиева, Шакарима и других.
10 ноября
Плановые работы продолжатся на улицах Райымбека, Галилея, Алматинской, Набережной, Саке Батыра, Байтурсынова и других.
Отключения также запланированы в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Алгабас, Орбита-3, Каргалы и Ерменсай.
11 ноября
В среду без света могут остаться жители улиц Абаканской, Грибоедова, Жангельдина, Есенова, Кузнецкой, Натарова, Нусупбекова и Потанина.
Работы затронут также микрорайоны Акжар, Калкаман-2, Карагайлы, Баганашыл и Таугуль-3.
12 ноября
В четверг отключения запланированы на улицах Пестковского, Баишева, Жангельдина, Иссыкской, Колпаковского, Нусупбекова, Потанина и Латыфа Хамиди.
В списке также значатся проспект Абылай хана, улицы Желтоксан, Макаренко, Шакарима, Тургут Озала и другие адреса. Работы затронут микрорайоны Акжар, Теректы, Калкаман-2 и Достык.
13 ноября
В последний день рабочей недели плановые отключения затронут микрорайоны Шанырак-1, Кок-Кайнар, Таусамалы, Карагайлы и Акжар.
Также в графике указаны улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Жангельдина, Рыскулова, Абая, Трудовая, Сарытогай и Сулейменова.
Подробный график с адресами и временем отключений опубликован на официальном сайте "Алатау жарык компаниясы".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454030-svet-otklyuchat-srazu-v-neskolkih-rayonah-almaty-opublikovan-spisok-ulic/
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