Свет отключат сразу в нескольких районах Алматы: опубликован список улиц

В Алматы с 9 по 13 ноября пройдут плановые работы на электросетях. Отключения затронут жилые дома, микрорайоны и отдельные организации, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алатау жарык компаниясы".

В Алматы с 9 по 13 ноября в разных районах города временно отключат электричество.

Большинство отключений запланировано с 08:00 или 09:00 до 17:00. В отдельных случаях электричество будут отключать на более короткий срок.

9 ноября

Сегодня работы затронут несколько районов города. В частности, отключения запланированы на улицах Суюнбая, Грибоедова, Нусупбекова, Расковой, Пестковского, Ипподромной и Болтирик Шешена.

Также в списке указаны микрорайоны Айгерим-1, Улжан-1, Акжар, Калкаман-2, Карагайлы и Ожет.

Без электричества могут остаться жители улиц Абая, Кашгарской, Курмангазы, Байтурсынова, Кулымбетова, Жемчужной, Карасай батыра, Тлендиева, Шакарима и других.

10 ноября

Плановые работы продолжатся на улицах Райымбека, Галилея, Алматинской, Набережной, Саке Батыра, Байтурсынова и других.

Отключения также запланированы в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Алгабас, Орбита-3, Каргалы и Ерменсай.

11 ноября

В среду без света могут остаться жители улиц Абаканской, Грибоедова, Жангельдина, Есенова, Кузнецкой, Натарова, Нусупбекова и Потанина.

Работы затронут также микрорайоны Акжар, Калкаман-2, Карагайлы, Баганашыл и Таугуль-3.

12 ноября

В четверг отключения запланированы на улицах Пестковского, Баишева, Жангельдина, Иссыкской, Колпаковского, Нусупбекова, Потанина и Латыфа Хамиди.

В списке также значатся проспект Абылай хана, улицы Желтоксан, Макаренко, Шакарима, Тургут Озала и другие адреса. Работы затронут микрорайоны Акжар, Теректы, Калкаман-2 и Достык.

13 ноября

В последний день рабочей недели плановые отключения затронут микрорайоны Шанырак-1, Кок-Кайнар, Таусамалы, Карагайлы и Акжар.

Также в графике указаны улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Жангельдина, Рыскулова, Абая, Трудовая, Сарытогай и Сулейменова.

Подробный график с адресами и временем отключений опубликован на официальном сайте "Алатау жарык компаниясы".

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