Более 10 млн проездов за год: какая трасса стала самой популярной в Казахстане

За десять месяцев 2026 года водители совершили 68,3 млн поездок по платным трассам Казахстана. Почти половина из них пришлась на пять направлений, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Самой загруженной платной дорогой страны стал маршрут Алматы - Қонаев. С января по октябрь по нему зарегистрировали 10,8 млн проездов. Такие данные приводит АО "НК "КазАвтоЖол", опубликовавшее рейтинг 28 платных участков республиканских трасс.

Второе место заняло направление Шымкент - граница Узбекистана с показателем более 8 млн проездов. Замыкает тройку лидеров дорога Шымкент - Тараз, где зафиксировали 5,6 млн поездок.

В пятерку также вошли:

Тараз - Кайнар - 4 964 599 проездов;

Шымкент - Кызылорда - 4 061 676 проездов.

Всего на эти пять направлений пришлось 33,5 млн поездок. Это 49,1% от общего количества проездов по платным дорогам за отчетный период.

Высокая нагрузка наблюдается и на трассах центральных и северных регионов. Например, на участке Астана - Темиртау зарегистрировали почти 3,7 млн проездов, Астана - Щучинск - 3,4 млн, а Қонаев - Талдыкорган - около 3,2 млн.

В десятку самых востребованных также попали объездная дорога Тараза (Кайнар - Шымкент) и участок Щучинск - Кокшетау.

По подсчетам "КазАвтоЖола", на десять наиболее загруженных платных участков пришлось 48,8 млн проездов, или 71,5% от общего показателя.

Полный рейтинг платных дорог Казахстана за январь - октябрь 2026 года

Алматы - Қонаев - 10 834 980. Шымкент - граница Узбекистана - 8 033 519. Шымкент - Тараз - 5 652 809. Тараз - Кайнар - 4 964 599. Шымкент - Кызылорда - 4 061 676. Астана - Темиртау - 3 698 981. Астана - Щучинск - 3 407 291. Конаев - Талдыкорган - 3 193 009. Обход Тараза (Кайнар - Шымкент) - 2 526 954. Щучинск - Кокшетау - 2 446 971. Костанай - Денисовка - 2 307 727. Алматы - Хоргос - 2 262 135. Астана - Павлодар - 2 177 036. Караганда - Балхаш - Бурылбайтал -1 749 169. Кызылорда - Аральск - 1 518 380. Кокшетау - Петропавловск - 1 517 210. Павлодар - Семей - Калбатау - 1 135 232. Актобе - граница РФ (Оренбург) - 1 133 840. Шу - Бурылбайтал - 945 933. Костанай - граница РФ (Троицк) - 789 421. Кандыагаш - Макат - 784 775. Павлодар - граница РФ (Омск) - 751 516. Уральск - граница РФ (Самара) - 573 394. Талдыкорган - Усть-Каменогорск - 500 670. Уральск - граница РФ (Саратов) - 487 254. Ушарал - Достык - 472 465.

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