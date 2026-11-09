"Переписки, записи звонков, скриншоты": МВД обратилось к казахстанцам с заявлением
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МВД Казахстана обратилось к жителям страны с заявлением из-за ситуации с преследованием людей. В 2026 году было начато 117 дел по данной статье, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
На информационном портале МВД Polisia.kz опубликовано заявление министерства, в котором полиция напомнила о недопустимости преследования людей. Сообщается, что с начала года сотрудниками полиции зарегистрировано 117 фактов уголовных правонарушений.
"Каждый человек имеет право на личное пространство, неприкосновенность частной жизни и безопасность. Систематические нежелательные контакты, слежка, угрозы, попытки установить контроль над передвижениями и действиями другого человека недопустимы", - сказано в сообщении.
В МВД отметили, что если вы столкнулись с преследованием, не стоит вступать в конфликт с преследователем и пытаться самостоятельно разрешить ситуацию, если это может угрожать вашей безопасности.
"Сохраняйте переписки, записи звонков, скриншоты сообщений и другие материалы, которые могут подтвердить происходящее. По возможности сообщите о ситуации близким и предупредите коллег или сотрудников охраны по месту работы. Не стоит ждать, пока навязчивое внимание перерастет в угрозы или насилие", - добавили в МВД.
Казахстанцам посоветовали при возникновении непосредственной угрозы жизни звонить по номеру "102".
"Уважение личных границ - основа безопасности. Чужое нежелание общаться необходимо принимать, а не пытаться преодолеть настойчивостью. Преследование нельзя оправдывать симпатией, ревностью или желанием восстановить отношения. Если человек ясно дал понять, что не хочет общения, его решение необходимо уважать", - заключили в МВД.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453991-perepiski-zapisi-zvonkov-skrinshoty-mvd-obratilos-k-kazahstancam-s-zayavleniem/
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