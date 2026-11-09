В ЗКО за неделю открыли два класса "Жас сақшы"
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На прошлой неделе в Жангалинском и Таскалинском районах Западно-Казахстанской области открылись классы "Жас сақшы". Теперь в регионе насчитывается 13 таких классов, сообщает областной акимат.
В Жангалинском районе новому классу присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Ораза Айткалиева. В годы войны он защищал Родину, а затем посвятил жизнь обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Он служил участковым инспектором полиции в селе Жанаказан. Ветеран был награжден медалями "За отличную службу" и "Герой труда".
На церемонии присутствовали невестка ветерана Гульпира Оразбаевна Айткалиева, внуки Ерболат Маратович, Мейрамгуль Мусировна, Асем Жаскайратовна и правнук Мерей Ерболатович.
В Таскалинском районе класс "Жас сақшы" открылся на базе школы-гимназии имени Каныша Сатпаева. Ему присвоили имя сотрудника полиции Сайына Ахметкалиева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
После окончания Алматинской школы милиции он начал работать следователем в селе Фурманово (ныне Жалпактал), позднее служил старшим следователем и дежурным инспектором в Таскале (бывший Камен). В 1979 году при исполнении служебного долга Сайын Ахметкалиев погиб от рук вооруженного преступника.
В церемонии участвовали младший брат героя Биржан Морякулы Кужаков, сын Бакытжан Сайынулы и дочь Айгуль Сайынкызы.
В мероприятии приняли участие почетные ветераны, аким района, районный прокурор и представители отдела образования. Эстафета стала частью воспитательной работы, объединив школьников вокруг спорта, дисциплины и общей цели команды.
Заместитель начальника Департамента полиции ЗКО, полковник полиции Кадыржан Сагын отметил, что классы "Жас сақшы" воспитывают в школьниках патриотизм, дисциплину и ответственность.
Недавно в спортивной эстафете "Айбынды сақшылар додасы" команда Жангалинского района заняла первое место.
Всего на церемониях в двух районах в ряды "Жас сақшы" приняли 29 учащихся. Они поклялись верно служить Родине, уважать закон и порядок, быть ответственными и трудиться на благо страны.
Открытие таких классов помогает формировать у подростков патриотизм, правовую культуру, дисциплину и уважение к общественному порядку, воспитывая ответственное отношение к гражданскому долгу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453970-v-zko-za-nedelyu-otkryli-dva-klassa-zhas-saqshy/
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