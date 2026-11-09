Столпотворение в метро Алматы ранним утром сняли на видео

В пресс-службе Алматинского метрополитена объяснили причину столпотворения на входе в метро. Оказалось, что в метро не работала оплата проезда по QR-кодам системы Onay, передает NUR.KZ.

Видео столпотворения появилось в соцсети Threads, кроме того, алматинцы присылают фото в редакцию NUR.KZ.

Как сообщили в Метрополитене, неисправность системы оплаты уже устранена.

"Сегодня с 06:30 по техническим причинам на всех станциях метрополитена Алматы временно не работала оплата проезда по QR-кодам системы Onay.

При этом оплата транспортными картами Onay, банковскими картами, через приложения Apple Pay и Samsung Pay, а также бумажными QR-билетами осуществлялась в штатном режиме.

В 09:30 техническая неисправность была полностью устранена. Оплата проезда по QR-коду восстановлена", - объяснили в пресс-службе.

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