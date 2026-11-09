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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    От мифов Великой степи до историй современных героинь: какую казахстанскую литературу почитать детям

    Опубликовано:

    Игрушка
    Иллюстративное фото: pixabay.com

    Современная детская литература Казахстана все чаще обращается к национальному фольклору, истории и культурному наследию, предлагая юным читателям необычные приключения, городское фэнтези и вдохновляющие истории реальных людей. Такие книги помогают детям узнавать культуру своей страны через понятные образы, яркие иллюстрации и увлекательные сюжеты. Собрали несколько произведений казахстанских авторов, которые могут заинтересовать дошкольников, школьников и подростков.

    Национальный культурный код перестает быть исключительно частью школьной программы. Он становится основой для фантастических историй, биографических книг и художественных произведений, которые помогают ребенку лучше понять историю, традиции и людей своей страны. Мы выбрали пять книг, которые по-разному знакомят юных читателей с культурным наследием Казахстана.

    "Приключения Бату и его друзей" Зиры Наурзбаевой и Лили Калаус, приключенческое городское фэнтези.

    В повестях рассказывается о компании современных школьников, чьи обычные будни неожиданно превращаются в настоящее приключение. Вместо привычных уроков и прогулок героев ждут поиски древних артефактов, встречи с дэвами и пери, знакомство с птицей Самрук и противостояние с коварным властителем подземного мира Эрликом. Национальные легенды здесь становятся частью динамичного сюжета, который позволяет детям знакомиться с культурным наследием через приключения ровесников.

    "Знакомьтесь! Батыр" Симы Омаркуловой, иллюстрированная биография, детский нон-фикшн.

    Книга знакомит юных читателей с жизнью и творческим путем Батырхана Шукенова — известного казахстанского музыканта. Через историю его детства и становления автор рассказывает о том, как рождается любовь к музыке, почему важно быть открытым миру, ценить дружбу и следовать за своей мечтой. Иллюстрированное повествование помогает сделать биографию известного человека понятной даже самым маленьким читателям.

    "Super Қыз. Вдохновляющие истории для девочек и не только" Динары Чайжунусовой, мотивационный сборник биографий.

    Книга объединяет истории выдающихся казахстанских женщин разных поколений. Формат коротких очерков и портретных иллюстраций делает знакомство с биографиями доступным для юных читателей. Каждая история показывает свой путь к успеху: через талант, настойчивость, смелость, знания и готовность преодолевать трудности. При этом книга может быть интересна не только девочкам, но и мальчикам, которым важно знать истории людей, меняющих мир вокруг себя.

    "Амина Туран в стране номадов" Зауре Турехановой, историко-приключенческая фантастика.

    Главная героиня книги — обычная городская школьница Амина, которая неожиданно оказывается в далеком прошлом, во времена кочевников Великой степи. История построена на популярном литературном приеме путешествия во времени. Благодаря ему читатель вместе с героиней постепенно открывает для себя исторический мир: традиционный быт, ремесла, музыкальные инструменты и обряды.

    "Казахстанские сказки" Юрия Серебрянского, авторские сказки и притчи.

    В сборнике автор обращается к природе и географии страны: Каспийскому морю, горам Тянь-Шаня, степным просторам, рекам и городским улицам. Природные явления и знакомые места в этих произведениях обретают собственный характер и становятся частью сказочного мира. Через поэтичные образы автор предлагает взглянуть на окружающую действительность внимательнее и почувствовать связь с землей, на которой живешь.

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