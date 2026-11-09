Арыки по улице Сатпаева в Алматы закрывают плитами: стала известна причина (видео)

Арыки по улице Сатпаева в Алматы закрывают плитами - снятые очевидцами кадры появились в Сети. В управлении развития общественных пространств города объяснили, зачем это делают, передает NUR.KZ.

Информация о работах появилась в соцсети Threads.

"Объясните мне, зачем они это делают?" - спросила автор.

На кадрах рабочие устанавливают плиты на участке арычной системы.

Ролик прокомментировали в управлении развития общественных пространств Алматы.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по улице Сатпаева на участке от улицы Байзакова до улицы Луганского реализуется проект комплексного благоустройства по принципу "от фасада до фасада", предусматривающий расширение пешеходных зон, обустройство велосипедной инфраструктуры, озеленение и модернизацию наружного освещения.

"На южной стороне улицы Сатпаева, в районе пересечения с улицей Мусрепова, в связи со стесненными условиями предусмотрено частичное перекрытие существующей арычной системы специальными плитами на протяжении ориентировочно 5-7 метров для обеспечения безопасного и непрерывного движения велосипедистов", - сообщили в управлении.

В ведомстве отметили, что указанное решение позволяет организовать велодорожку без существенного сокращения прилегающей зеленой зоны.

"После прохождения данного участка велодорожка вновь продолжается по предусмотренной проектом территории. При этом арычная система сохраняется, ее функциональное назначение по отводу поверхностных вод не изменяется. Перекрытие носит исключительно локальный характер и предусматривает возможность дальнейшего обслуживания водоотводных лотков", - добавили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что указанные работы выполняются в рамках утвержденных проектных решений и направлены на обеспечение безопасного и комфортного передвижения пешеходов и велосипедистов с сохранением существующей системы водоотведения.

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