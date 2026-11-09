Отец поцеловал в губы 12-летнюю дочь в ВКО: полиция начала проверку
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Правозащитник Ляззат Ракишева опубликовала фото, на котором мужчина целует в губы свою 12-летнюю дочь. Юрист потребовала, чтобы полиция проверила эту семью, передает NUR.KZ.
Правозащитник Ляззат Ракишева опубликовала в Threads фото, на котором взрослый мужчина целует в губы девочку-подростка.
"Направила обращения в Департамент полиции города Усть-Каменогорска и детскому омбудсмену по поводу видео, на котором отец целуется взасос со своей 12-летней дочерью.
Прошу компетентные органы провести проверку, дать правовую оценку происходящему и установить, не нарушаются ли права и интересы несовершеннолетнего ребенка", - заявила юрист.
На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
"Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время ведется расследование
Кроме того, к расследованию привлечены сотрудники управления образования и местного исполнительного органа", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453820-otec-poceloval-v-guby-12-letnyuyu-doch-v-vko-policiya-nachala-proverku/
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