Отец поцеловал в губы 12-летнюю дочь в ВКО: полиция начала проверку

Правозащитник Ляззат Ракишева опубликовала фото, на котором мужчина целует в губы свою 12-летнюю дочь. Юрист потребовала, чтобы полиция проверила эту семью, передает NUR.KZ.

Правозащитник Ляззат Ракишева опубликовала в Threads фото, на котором взрослый мужчина целует в губы девочку-подростка.

"Направила обращения в Департамент полиции города Усть-Каменогорска и детскому омбудсмену по поводу видео, на котором отец целуется взасос со своей 12-летней дочерью.

Прошу компетентные органы провести проверку, дать правовую оценку происходящему и установить, не нарушаются ли права и интересы несовершеннолетнего ребенка", - заявила юрист.

На публикацию отреагировали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время ведется расследование

Кроме того, к расследованию привлечены сотрудники управления образования и местного исполнительного органа", - говорится в сообщении.

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