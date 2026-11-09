Рыбаки заблудились в камышах на Бухтарминском водохранилище

Четверо рыбаков заблудились в густых зарослях камыша на Бухтарминском водохранилище - им потребовалась помощь спасателей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В районе Самар четверым мужчинам, отправившимся на рыбалку, потребовалась помощь.

Как сообщили в МЧС, с наступлением темноты рыбаки потеряли ориентир и не смогли самостоятельно выбраться из густых зарослей камыша. На помощь прибыли спасатели. Обнаружив мужчин, спасатели сопроводили их до автомобиля.

"К счастью, происшествие обошлось без последствий - медицинская помощь никому не потребовалась", - отметили в МЧС.

Как обратили внимание спасатели, собираясь на рыбалку, обязательно учитывайте время наступления темноты, особенности местности и заранее продумывайте маршрут возвращения - не откладывайте дорогу домой до позднего вечера.

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