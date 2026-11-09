"Представился родственником президента: казахстанец пожаловался Жапарову, что стал жертвой обмана

Во время встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с населением к нему обратился казахстанец, который заявил, что его обманули при покупке бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на kaktus.media.

Казахстанец Алиджи Афаров заявил, что его обманули, когда он попытался купить бизнес в Кыргызстане. Мужчина рассказывает, что покупал карьер за 200 тыс. долларов.

При этом один из продавцов представился Азаматом Жапаровым - якобы племянником президента Кыргызстана.

По слова казахстанца, он столкнулся с организованной преступной группой, которая "мошенническим путем вновь завладела имуществом".

Садыр Жапаров уточнил, действительно ли человек, о котором идет речь, является его родственником.

"А Жапаров Азамат - это не мой родственник? Или однофамилец?" - спросил президент страны.

Казахстанец заявил, что мужчина, с которым он имел дело, представился родственником президента Кыргызстана, однако позднее выяснилось, что это не соответствует действительности.

Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел Кыргызстана принять казахстанца сразу после встречи и выяснить обстоятельства произошедшего.

"Министерство внутренних дел, примите его. Прямо после встречи примите его и уточните все данные. Задержите их и верните средства. Нужно вернуть 200 тыс. долларов. Помогите ему", - сказал президент Кыргызстана.

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