"Представился родственником президента: казахстанец пожаловался Жапарову, что стал жертвой обмана
Опубликовано:
Во время встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с населением к нему обратился казахстанец, который заявил, что его обманули при покупке бизнеса, передает NUR.KZ со ссылкой на kaktus.media.
Казахстанец Алиджи Афаров заявил, что его обманули, когда он попытался купить бизнес в Кыргызстане. Мужчина рассказывает, что покупал карьер за 200 тыс. долларов.
При этом один из продавцов представился Азаматом Жапаровым - якобы племянником президента Кыргызстана.
По слова казахстанца, он столкнулся с организованной преступной группой, которая "мошенническим путем вновь завладела имуществом".
Садыр Жапаров уточнил, действительно ли человек, о котором идет речь, является его родственником.
"А Жапаров Азамат - это не мой родственник? Или однофамилец?" - спросил президент страны.
Казахстанец заявил, что мужчина, с которым он имел дело, представился родственником президента Кыргызстана, однако позднее выяснилось, что это не соответствует действительности.
Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел Кыргызстана принять казахстанца сразу после встречи и выяснить обстоятельства произошедшего.
"Министерство внутренних дел, примите его. Прямо после встречи примите его и уточните все данные. Задержите их и верните средства. Нужно вернуть 200 тыс. долларов. Помогите ему", - сказал президент Кыргызстана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453745-predstavilsya-rodstvennikom-prezidenta-kazahstanec-pozhalovalsya-zhaparovu-chto-stal-zhertvoy-obmana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах