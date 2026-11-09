Ушла из жизни казахстанская поэтесса и айтыскер Надежда Лушникова

На 86-м году жизни скончалась известная айтыскер, член Союза писателей Казахстана Надежда Лушникова, заявили в организации, передает NUR.KZ.

Союз писателей Казахстана выразил соболезнования родным и близким поэтессы.

Лушникова родилась в деревне Шамалган 22 ноября 1940 года.

В 1961 году окончила педагогическое училище имени Маншук Маметовой в Кызылорде, а в 1969 году — филологический факультет Казахского национального педагогического института имени Абая по специальности "Казахский язык и литература".

Надежда Лушникова известна как автор стихотворений и мастер поэтической импровизации. В 1963 году она приняла участие в областном айтысе в Кызылорде, где стала призером. Ее поэтическое состязание с акыном Калдыбеком Аликуловым из Шымкента было запечатлено в фильме "Айтыс" режиссера Т. Дуйсебаева.

С 1963 по 1985 год работала литературным сотрудником газеты, редактором издательства и школьным учителем. С 1985 года возглавляла музей имени У. Карибаева в Жамбылском районе.

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