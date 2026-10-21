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    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Проблема с учебниками возникла у более 46 тыс. школьников в Шымкенте

    Опубликовано:

    Учебники
    Учебники. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Шымкенте после вмешательства прокуратуры более 46 тысяч школьников обеспечены учебниками, передает NUR.KZ со ссылкой на городскую прокуратуру.

    Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратура Енбекшинского района Шымкента выявила системные нарушения при обеспечении учащихся учебниками.

    "Установлено, что в государственных школах города дефицит составлял более 170 тысяч учебников. Кроме того, выявлено свыше 110 тысяч изношенных и непригодных книг. Обновления требуют 2 млн экземпляров учебников, что составляет около 74% всего фонда.

    В течение последних трех лет инвентаризация книжного фонда с учетом количества учащихся не проводилась. Не соблюдалась периодичность обновления учебников, а закупки не покрывали фактическую потребность школ", - рассказали в прокуратуре Шымкента.

    В частности, школа-гимназия №38 имени Ондасынова запросила 293 учебника английского языка для пятых классов, однако получила лишь 90 экземпляров. В результате учащимся выдавались изношенные учебники с поврежденными переплетами и отсутствующими страницами.

    По акту прокурорского надзора свыше 46 тысяч школьников обеспечены необходимыми учебниками. Для упорядочения учета книжного фонда акиматом города внедрена электронная библиотечная система "Alaqan". Эта мера направлена на совершенствование учета учебников и планирования потребности школ в учебной литературе.

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    Проблема с учебниками возникла у более 46 тыс. школьников в Шымкенте

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