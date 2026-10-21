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    Колмакова Виктория
    Редактор региональных новостей

    Около 125 млн тенге согласился выплатить казахстанец до 1 декабря

    Опубликовано:

    Деньги
    Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    В Актау суд утвердил мировое соглашение по делу о взыскании задолженности в размере около 125 млн тенге - ответчик согласился выплатить деньги до 1 декабря 2026 года, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Мангистауской области, специализированным межрайонным экономическим судом рассмотрено гражданское дело по иску АО к индивидуальному предпринимателю и ТОО о взыскании задолженности путем реализации залогового имущества.

    Основанием для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение обязательств по договорам банковского займа, заключенным в 2021-2022 годах.

    Истец просил взыскать задолженность в размере 124 920 918,29 тенге и обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество.

    В ходе рассмотрения дела стороны достигли взаимного соглашения и 2 октября 2026 года заключили мировое соглашение.

    В соответствии с его условиями индивидуальный предприниматель признал задолженность перед банком в размере 124 920 918,29 тенге и обязался полностью погасить долг до 1 декабря 2026 года.

    ТОО в качестве созаемщика признало обязательство в размере 48 821 216,39 тенге.

    В случае неисполнения соглашения банк вправе обратиться в суд за выдачей исполнительного листа для обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество, в том числе ресторан, жилой дом и производственную базу.

    Суд установил, что представленное мировое соглашение не противоречит требованиям законодательства и не нарушает права и законные интересы третьих лиц, в связи с чем определением суда от 13 октября 2026 года мировое соглашение между сторонами утверждено, производство по гражданскому делу прекращено.

    Также определением предусмотрен возврат истцу уплаченных сумм государственной пошлины.

    Определение суда не вступило в законную силу.

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    Около 125 млн тенге согласился выплатить казахстанец до 1 декабря

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