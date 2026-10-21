"Тарифы повышают, а качество снижают": житель Алматы пожаловался на грязную воду

Житель района Алмагуль в Алматы возмутился качеством горячей воды: даже после получасового слива она оставалась мутной, а на поверхностях появлялся осадок, передает NUR.KZ

Пользователь @vital4eg в Threads возмутился качеством горячей воды в одном из районов Алматы. По его словам, даже после длительного слива вода остается мутной, а на поверхностях появляется осадок, который сложно отмыть.

"Воду полчаса пропускали. Это как вообще??? Тарифы повышают, а качество воды наоборот снижают? Беспредел!!! Вода с грязью и после того, когда пропустишь тонну воды через свой счетчик, вода все еще мутная и после нее остается осадок, который не отмыть!!! Портится эмаль!" - написал автор публикации, обратившись к акимату Алматы.

Он потребовал решить проблему и предупредил, что в противном случае жители всего района начнут массово подавать жалобы через сервис e-Otinish.

В комментариях представители "Алматинских тепловых сетей" объяснили, с чем может быть связано ухудшение качества горячей воды.

"Временное ухудшение качества горячей воды вызвано отключением-включением подачи теплоносителя от источника. Вместе с тем, на элеваторном узле дома должен быть установлен грязевик (фильтр грубой очистки). КСК/ОСИ необходимо проверить грязевик и провести промывку внутренней системы дома", - говорится в сообщении.

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