"Тарифы повышают, а качество снижают": житель Алматы пожаловался на грязную воду
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Житель района Алмагуль в Алматы возмутился качеством горячей воды: даже после получасового слива она оставалась мутной, а на поверхностях появлялся осадок, передает NUR.KZ
Пользователь @vital4eg в Threads возмутился качеством горячей воды в одном из районов Алматы. По его словам, даже после длительного слива вода остается мутной, а на поверхностях появляется осадок, который сложно отмыть.
"Воду полчаса пропускали. Это как вообще??? Тарифы повышают, а качество воды наоборот снижают? Беспредел!!! Вода с грязью и после того, когда пропустишь тонну воды через свой счетчик, вода все еще мутная и после нее остается осадок, который не отмыть!!! Портится эмаль!" - написал автор публикации, обратившись к акимату Алматы.
Он потребовал решить проблему и предупредил, что в противном случае жители всего района начнут массово подавать жалобы через сервис e-Otinish.
В комментариях представители "Алматинских тепловых сетей" объяснили, с чем может быть связано ухудшение качества горячей воды.
"Временное ухудшение качества горячей воды вызвано отключением-включением подачи теплоносителя от источника. Вместе с тем, на элеваторном узле дома должен быть установлен грязевик (фильтр грубой очистки). КСК/ОСИ необходимо проверить грязевик и провести промывку внутренней системы дома", - говорится в сообщении.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445852-tarify-povyshayut-a-kachestvo-snizhayut-zhitel-almaty-pozhalovalsya-na-gryaznuyu-vodu/
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