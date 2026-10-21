Девочка с особенностями развития убежала от бабушки в Алматы

В Алматы девочка с особенностями развития сбежала от бабушки. Ее заметили прохожие. Полиции удалось найти семью ребенка и передать им девочку, передает NUR.KZ.

Пользовательница Threads ak_kosmo опубликовала пост, в котором заявила, что увидела в Алматы обнаженную девочку, которая в таком виде шла по улице.

"Малышка бежала по Алматы совсем оголенная, я последовала за ней. Ребенок с аутизмом, убежала с дома. Я вызвала полицию, скорую и всеми силами пыталась удержать ее для ее спасения и передачи родителям", - написала алматинка.

Автор поста рассказала, что до приезда полиции, но после публикации в соцсетях, с ней уже связались родители ребенка. Однако женщина отказалась отдавать им ребенка без присутствия правоохранительных органов.

"Почему не отдам? Потому что ребенок убегает не в первый раз. Я это поняла, когда увидела, как она смело набирает себе мороженое за прилавком. У нее свой маршрут: супермаркет, дальше через дорогу бежит за мороженым, набирает сама и убегает. Я хочу понять, где родители были, когда она сбежала, как так вышло и откуда столько синяков", - написала она.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Алматы, данный факт имел место накануне в микрорайоне "Орбита".

Установлено, что девочка с особенностями развития, находившаяся под присмотром бабушки, убежала и оказалась без сопровождения взрослых.

"Неравнодушные прохожие своевременно отреагировали на ситуацию: позаботились о безопасности ребенка и помогли связаться с матерью. Вскоре девочка была передана родителям.

С семьей проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснена необходимость усиленного контроля за безопасностью ребенка с учетом ее индивидуальных особенностей.

Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые не прошли мимо и проявили заботу о ребенке. Подобная отзывчивость и готовность прийти на помощь имеют особое значение, когда речь идет о безопасности детей", - заявили в полиции.

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