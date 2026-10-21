Пассажир метро Алматы привлек внимание полиции из-за содержимого своей сумки (видео)
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Полиция в Алматы задержала мужчину, в сумке которого был обнаружен нож. Опасный предмет нашли при досмотре вещей в метро, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, на станции метро "Абай" сотрудники полиции совместно с работниками службы досмотра выявили пассажира, в сумке которого находился потенциально опасный предмет.
"Инцидент произошел вечером. При прохождении контроля багаж мужчины проверили с помощью рентген-телевизионной установки.
В ходе последующего личного досмотра полицейские обнаружили предмет, похожий на нож", - заявили в полиции.
Мужчину передали сотрудникам полиции Медеуского района для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445831-passazhir-metro-almaty-privlek-vnimanie-policii-iz-za-soderzhimogo-svoey-sumki-video/
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