Пассажир метро Алматы привлек внимание полиции из-за содержимого своей сумки (видео)

Полиция в Алматы задержала мужчину, в сумке которого был обнаружен нож. Опасный предмет нашли при досмотре вещей в метро, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматы, на станции метро "Абай" сотрудники полиции совместно с работниками службы досмотра выявили пассажира, в сумке которого находился потенциально опасный предмет.

"Инцидент произошел вечером. При прохождении контроля багаж мужчины проверили с помощью рентген-телевизионной установки.

В ходе последующего личного досмотра полицейские обнаружили предмет, похожий на нож", - заявили в полиции.

Мужчину передали сотрудникам полиции Медеуского района для дальнейшего разбирательства. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.