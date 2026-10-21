"Доплата 50 тыс. тенге": депутат назвал беспределом тарифную политику лоукостера FlyArystan

Депутат Курултая Алмас Мухаметов заявил, что у него возникло около 80 вопросов к лоукостеру FlyArystan по поводу цен на рейсы. В авиакомпании ответили на критику в соцсетях, передает NUR.KZ.

Алмас Мухаметов, который является депутатом Курултая, опубликовал пост в Threads с критикой в адрес авиакомпании FlyArystan.

"Беспредел продолжается"

Авиакомпанию в своем посте Мухаметов назвал лоукостером, который "обходится слишком дорого". Он заявил, что в теории как депутат должен быстрее получать вопросы, которые волнуют жителей страны.

При этом, на практике он якобы направил еще 29 сентября порядка 80 вопросов, касающихся стоимости билетов, штрафов, возвратов, обменов и прав пассажиров FlyArystan. Он утверждает, что ответы ему предоставят только 30 октября, спустя месяц.

"А пока беспредел продолжается. Купил билет в Алматы на так называемый лоукостер почти за 40 тыс. тенге. Сегодня возникла необходимость перенести вылет на немного более позднее время. Казалось бы, обычная ситуация.

Но за изменение времени вылета доплата почти 50 тыс. тенге! То есть билет стоит 40 тысяч, а его изменение, еще 50 тыс. Где здесь лоукостер? Где доступные перелеты? И насколько вообще такие условия справедливы по отношению к пассажирам?

Лоукостер должен быть доступным не только в рекламе, но и в реальной жизни. Работу по этому вопросу продолжаю", - написал депутат.

Ответ FlyArystan

В авиакомпании ответили на пост и заявили, что работают по модели лоукостера, которая предусматривает возможность самостоятельного выбора пассажирами дополнительных услуг.

"В большинстве случаев стоимость авиабилетов лоукостера ниже, особенно при раннем бронировании. Однако на отдельных рейсах стоимость может быть выше в зависимости от спроса, загруженности рейсов и времени вылета. Условия перебронирования и возврата авиабилетов зависят от выбранного тарифа.

При изменении даты или времени вылета может взиматься соответствующий сбор, а также доплата разницы между первоначальным и новым тарифом. Все условия тарифа, включая правила перебронирования и возврата, доступны пассажирам при оформлении билета, в подтверждении бронирования и на официальном сайте FlyArystan", - ответили депутату.

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