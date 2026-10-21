Павлодарец выиграл суд против акимата

Житель Павлодара обратился в суд с иском об оспаривании отказа и обязании акимата изменить целевое назначение земельного участка, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Павлодарской области, из обстоятельств дела следует, что истец является собственником дачного участка.

Обращение истца об изменении целевого назначения земельного участка на "строительство и содержание жилого дома" акимат оставил без удовлетворения.

В связи с чем истец просил суд признать незаконным отказ и обязать ответчика изменить целевое назначение земельного участка.

Решением суда отказ признан незаконным.

Суд обязал акимат принять благоприятный административный акт об изменении целевого назначения земельного участка.

Иск удовлетворен по следующим основаниям:

- испрашиваемое истцом целевое назначение соответствует генеральному плану Павлодара;

- статья 109 Земельного кодекса РК предписывает, что при отсутствии плана детальной планировки следует руководствоваться имеющимся генеральным планом.

Решение вступило в законную силу, исполнено.

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