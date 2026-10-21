Арт-объект в честь легендарной группы "Дос-Мұқасан" откроют в Алматы
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В Алматы подготовили арт-инсталляцию в честь легендарной группы "Дос-Мұқасан". Объект оснастили аудиосистемой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.
Арт-объект разместили на обновленном участке улицы Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева.
"Его главная особенность - интерактивная аудиосистема: нажав кнопку, можно будет услышать известные композиции группы. Инсталляция представляет собирательный образ участников коллектива, история которого началась в Алматы в 1967 году. Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина - 3,5 метра", - говорится в сообщении.
Отмечается, открытие состоится 22 октября в 14:00. В программе - музыкальные выступления и композиции "Дос-Мұқасан" в исполнении Meir BAND.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445795-art-obekt-v-chest-legendarnoy-gruppy-dos-muqasan-otkroyut-v-almaty/
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