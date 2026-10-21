Арт-объект в честь легендарной группы "Дос-Мұқасан" откроют в Алматы

В Алматы подготовили арт-инсталляцию в честь легендарной группы "Дос-Мұқасан". Объект оснастили аудиосистемой, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Арт-объект разместили на обновленном участке улицы Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева.

"Его главная особенность - интерактивная аудиосистема: нажав кнопку, можно будет услышать известные композиции группы. Инсталляция представляет собирательный образ участников коллектива, история которого началась в Алматы в 1967 году. Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина - 3,5 метра", - говорится в сообщении.

Отмечается, открытие состоится 22 октября в 14:00. В программе - музыкальные выступления и композиции "Дос-Мұқасан" в исполнении Meir BAND.

Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с нами Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.