Водитель Hyundai разъезжал по улицам Астаны пьяным и лишился прав на вождение (видео)
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В Астане на 15 суток арестовали водителя машины Hyundai, который сел за руль пьяным. Также его лишили прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.
По данным ДП, в Астане сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки Hyundai, который привлек их внимание. Инцидент произошел на улице Ауэзова, когда автомобиль двигался со стороны улицы Сейфуллина в направлении улицы Жангельдина. За рулем находился 35-летний мужчина.
"При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Транспортное средство было водворено на специализированную штрафстоянку", - рассказали в ДП.
По решению суда водитель был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445774-voditel-hyundai-razezzhal-po-ulicam-astany-pyanym-i-lishilsya-prav-na-vozhdenie-video/
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