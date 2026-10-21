Водитель Hyundai разъезжал по улицам Астаны пьяным и лишился прав на вождение (видео)

В Астане на 15 суток арестовали водителя машины Hyundai, который сел за руль пьяным. Также его лишили прав на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

По данным ДП, в Астане сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки Hyundai, который привлек их внимание. Инцидент произошел на улице Ауэзова, когда автомобиль двигался со стороны улицы Сейфуллина в направлении улицы Жангельдина. За рулем находился 35-летний мужчина.

"При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Транспортное средство было водворено на специализированную штрафстоянку", - рассказали в ДП.

По решению суда водитель был лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

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