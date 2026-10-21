"Не выдерживает критики": депутат заявил об опасности для жизни и здоровья казахстанцев

На заседании Курултая депутат Амирбек Оспанбеков предложил создать специальную комиссию из-за опасности для казахстанцев, которых не переселяют из ветхого жилья, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Амирбек Оспанбеков в своем запросе высказался о планах в программе реновации на 2026-2029 годы. По его данным, в Западно-Казахстанской области из 334-х аварийных и ветхих домов планируется переселить собственников только трех домов, что составляет всего 1% от потребности в безопасном жилье.

В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, областях Абай и Ұлытау, Северо-Казахстстанской, Туркестанской областях и в Алматы по сформированным планам такое жилье будет обновлено лишь на 2-19%.

"В остальных регионах этот показатель составляет от 20% до 75%. Таким образом, во многих регионах ситуация не выдерживает критики. В аварийном и ветхом жилье крайне высок риск возникновения пожаров.

Очевидно, что стихийные бедствия на таких объектах часто приводят к трагическим последствиям и создают серьезную угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей", - заявил депутат.

Для решения вопроса он предложил рассмотреть возможность создания специальной Комиссии при правительстве с участием депутатов Курултая и акимов регионов для контроля за эффективным исполнением проектов реновации по всей республике.

Правительству он предложил разработать Единую дорожную карту по переселению каждого собственника аварийного и ветхого жилья с указанием конкретных сроков исполнения.

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