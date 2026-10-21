"Не выдерживает критики": депутат заявил об опасности для жизни и здоровья казахстанцев
Опубликовано:
На заседании Курултая депутат Амирбек Оспанбеков предложил создать специальную комиссию из-за опасности для казахстанцев, которых не переселяют из ветхого жилья, передает корреспондент NUR.KZ.
Депутат Амирбек Оспанбеков в своем запросе высказался о планах в программе реновации на 2026-2029 годы. По его данным, в Западно-Казахстанской области из 334-х аварийных и ветхих домов планируется переселить собственников только трех домов, что составляет всего 1% от потребности в безопасном жилье.
В Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, областях Абай и Ұлытау, Северо-Казахстстанской, Туркестанской областях и в Алматы по сформированным планам такое жилье будет обновлено лишь на 2-19%.
"В остальных регионах этот показатель составляет от 20% до 75%. Таким образом, во многих регионах ситуация не выдерживает критики. В аварийном и ветхом жилье крайне высок риск возникновения пожаров.
Очевидно, что стихийные бедствия на таких объектах часто приводят к трагическим последствиям и создают серьезную угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей", - заявил депутат.
Для решения вопроса он предложил рассмотреть возможность создания специальной Комиссии при правительстве с участием депутатов Курултая и акимов регионов для контроля за эффективным исполнением проектов реновации по всей республике.
Правительству он предложил разработать Единую дорожную карту по переселению каждого собственника аварийного и ветхого жилья с указанием конкретных сроков исполнения.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445747-ne-vyderzhivaet-kritiki-deputat-zayavil-ob-ugroze-zhizni-i-zdorovyu-kazahstancev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах