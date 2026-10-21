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    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Казахстанцам будут платить субсидии за переезд в трудодефицитные регионы: названы размеры выплат

    Опубликовано:

    Мужчина и женщина распаковывают вещи
    Переезд. Иллюстративное фото: pexels.com

    Министерство труда и соцзащиты населения обновило правила добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы, передает NUR.KZ. В них указаны размеры субсидий при переезде.

    На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде опубликован новый приказ министра труда и соцзащиты населения. В нем утверждены правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

    В приказе указано, что межрегиональное переселение осуществляется из трудоизбыточных регионов (регионы выбытия) в трудодефицитные регионы (регионы приема) с обязательным условием по содействию в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

    Регионы выбытия

    Трудоизбыточными регионами, имеющими ежегодный прирост населения за последние 10 лет более 2 % от численности населения области и плотность населения более 6,4 человек на квадратный километр, определены: Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская области и города Астана, Алматы и Шымкент.

    При этом, переселиться можно и в пределах своего региона, внутри области: из сел с низким экономическим потенциалом в населенные пункты с более высоким потенциалом развития, а также из городов областного значения в сельские населенные пункты.

    В программе переселения могут участвовать:

    • безработные казахстанцы;
    • специалисты востребованных профессий;
    • главы крестьянских и фермерских хозяйств;
    • кандасы;
    • работодатели, привлекающие работников из других регионов.

    Размер выплат

    Размер поддержки зависит от вида выплаты и выполнения установленных условий. После включения соискателя в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, работодатель подтверждает на портале одну из ранее выбранной меры государственной поддержки.

    1. Субсидию на трудоустройство в размере 400 МРП (более 1,8 млн тенге в 2027 году) при трудоустройстве на срок не менее двух лет.
    2. Возмещение 50% фактически понесенных расходов на приобретение жилья, но не более 1 160 МРП - при трудоустройстве на срок более пяти лет и последующей передаче приобретенного жилья в собственность работнику.
    3. В отношении одного работника работодателю предоставляется только одна мера поддержки. Предоставление одной меры исключает предоставление второй меры в отношении того же работника и того же факта переселения.

    Выплаты за жилье

    Субсидии на возмещение расходов по аренде жилища и оплате коммунальных услуг предоставляются ежемесячно до приобретения жилья по договору купли-продажи жилья, но не более 12 месяцев в следующих размерах:

    1) Для переселившихся в городскую местность:

    • в размере 20 МРП для одного человека (93 860 тенге в следующем году, так как 1 МРП в 2027 году планируется установить в размере 4693 тенге - прим. ред.);
    • в размере 25 МРП (117 325 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;
    • в размере 30 МРП (140 790 тенге) при количестве членов семьи пять и более.

    2) Для переселившихся в сельскую местность:

    • в размере 15 МРП (70 395 тенге) для одного человека;
    • в размере 18 МРП (84 474 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;
    • в размере 21 МРП (98 553 тенге) при количестве членов семьи пять и более.

    Приказ вступает в силу с 1 января 2027 года.

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    Казахстанцам будут платить субсидии за переезд в трудодефицитные регионы: названы размеры выплат

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