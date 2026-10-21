Увеличить зарплату психологам, соцработникам и логопедам в Казахстане предложила депутат

На заседании Курултая депутат Лариса Ли подняла вопрос об увеличении заработка для соцработников, клинических психологов, дефектологов и логопедов, передает NUR.KZ.

"Специалисты, участвующие в реабилитации и соцадаптации пациентов, могут не иметь доступа к надбавкам и механизмам повышения оплаты труда, предусмотренным для работников смежных сфер", - заявила депутат Лариса Ли.

Она сообщила, что специалисты немедицинского профиля могут относиться к категории "прочего персонала", что влияет на их оплату труда.

По ее словам, такая ситуация наблюдается в центрах детской реабилитации, где есть дефектологи, логопеды, эрготерапевты, АВА-терапевты и другие специалисты, а также в сфере психического здоровья, где пациентами занимаются не только медики.

Для решения вопроса депутат предложила:

рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства № 1193 от 31 декабря 2015 года в части совершенствования системы оплаты труда профильных специалистов немедицинского направления, работающих в организациях здравоохранения и реабилитационных центрах, предусмотрев возможность их выделения в отдельные категории должностей вместо "прочего персонала";

проработать вопрос об установлении повышающих коэффициентов и доплат для социальных работников, клинических психологов и других профильных специалистов;

рассмотреть вопрос о надлежащем отражении в классификаторах профессий и должностей специалистов, работающих в центрах аутизма и детской реабилитации, включая АВА-терапевтов и эрготерапевтов, с определением их профессионального статуса, квалификационных требований и соответствующих условий оплаты труда.

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