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    Ангелина Садыкжанова
    Редактор

    Маулен Ашимбаев: В основе реформ главы государства - человек и его интересы

    Опубликовано:

    Презентация книги
    Фото: пресс-служба акима города Шымкент

    В Шымкенте состоялась презентация книги о модернизационной повестке президента страны Касым-Жомарта Токаева "Логика реформ: Семь глав казахстанской истории будущего", сообщает пресс-служба городского акимата.

    В ходе мероприятия автор издания - государственный и общественности деятель Маулен Ашимбаев вместе с представителями научной и творческой интеллигенции, экспертами и общественниками региона обсудили основные направления политических, экономических и социальных преобразований, реализуемых в стране по инициативе главы государства. Также в рамках поездки Маулен Ашимбаев провел встречу с представителями местной федерации бочча и молодежью региона.

    Презентация книги прошла в Южно-Казахстанском исследовательском университете имени М. Ауэзова. В ходе встречи автор поделился своим видением исторического значения и влияния на будущее страны реформ, реализуемых по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    В книге рассматриваются вопросы модернизации государственного управления, политических и экономических преобразований, регионального развития, национальной идентичности и позиционирования Казахстана на международной арене.

    Маулен Ашимбаев в своем выступлении остановился на ряде ключевых аспектах, раскрывающих суть президентских реформ.

    Маулен Ашимбаев
    Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба акима города Шымкент

    "Основной смысл идеи Справедливого Казахстана заключается в коренном переходе от принципа "государство для государства" к принципу "государство для человека". В центре новой парадигмы развития страны находятся человек и его интересы. Это также четко отражено в новой Конституции", – отметил Маулен Ашимбаев.

    Автор книги также подчеркнул, что ценности, закрепленные в Конституции, отражают долгосрочные цели развития нашей страны.

    Наряду с этим участники обсудили вопросы укрепления технологического потенциала страны и эффективного использования новых возможностей цифрового развития. По словам Маулена Ашимбаева, глобальные изменения открывают перед Казахстаном новые перспективы. В этих условиях важно не оставаться в стороне от происходящих в мире процессов, а становиться их активным участником.

    В рамках поездки в Шымкент Маулен Ашимбаев также посетил спортивный комплекс "Металлург", где встретился со спортсменами региональной сборной по бочча. Он ознакомился с тренировочным процессом и обсудил вопросы продвижения культуры инклюзии с боччистами, родителями детей с инвалидностью и тренерским составом.

    В ходе встречи Маулен Ашимбаев отметил достижения шымкентских спортсменов, подчеркнув, что за последние два года число занимающихся бочча в городе значительно увеличилось. Представители региональной команды активно участвуют в республиканских соревнованиях и занимают призовые места. Также было отмечено, что строительство Инклюзивного спортивного центра в Шымкенте позволит создать дополнительные условия для регулярных тренировок и подготовки к соревнованиям.

    Презентация книги
    Фото: пресс-служба акима города Шымкент

    "Уверен, что среди вас есть будущие члены национальной сборной и победители международных соревнований. Мы продолжим оказывать вам поддержку. Вместе с вашими тренерами будем работать над созданием условий для того, чтобы вы могли достойно представлять страну на международной арене", – сказал Маулен Ашимбаев.

    Завершающим мероприятием поездки стала встреча Маулена Ашимбаева с молодежью Шымкента в Доме дружбы. В формате открытого диалога участники обсудили возможности, открывающиеся перед молодым поколением в рамках реализуемых по инициативе главы государства реформ, участие молодежи в происходящих в стране преобразованиях и ее ответственность перед обществом.

    Особое внимание было уделено роли молодежи на новом этапе развития Казахстана. В частности, отмечена важность освоения молодыми людьми новых технологий, реализации собственного потенциала и внесения практического вклада в развитие страны в условиях стремительной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

    Кроме того, в ходе встречи обсуждены вопросы укрепления аналитического потенциала молодежи региона. Участники встречи выразили заинтересованность в развитии образовательных и общественных проектов экосистемы Taldau в Шымкенте.

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    Маулен Ашимбаев: В основе реформ главы государства - человек и его интересы

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