Приближаются каникулы: полиция Астаны обратилась к родителям школьников с предупреждением

В связи с приближением осенних каникул у казахстанских школьников полицейские сделали важное обращение к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что каникулы - это время, когда от родителей и законных представителей требуется повышенное внимание к детям. Все потому что у школьников появляется больше свободного времени.

"В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их безопасности и недопущения происшествий полиция Астаны призывает родителей уделить особое внимание организации досуга детей, контролю за их местонахождением и кругом общения.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение установленных законодательством ограничений на пребывание несовершеннолетних вне жилища и в развлекательных заведениях в ночное время", - рассказали в полиции.

Кроме того, родителям рекомендуется регулярно проводить с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения общественного порядка, правил дорожного движения и требований законодательства.

В ДП Астаны также добавили, что важно разъяснять несовершеннолетним недопустимость участия в конфликтах, противоправных действиях и иных ситуациях, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.

Напомним, казахстанских школьников ждут первые каникулы в этом учебном году - начнутся недельные выходные уже 26 октября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.