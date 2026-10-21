Приближаются каникулы: полиция Астаны обратилась к родителям школьников с предупреждением
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В связи с приближением осенних каникул у казахстанских школьников полицейские сделали важное обращение к родителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
В Департаменте полиции Астаны сообщили, что каникулы - это время, когда от родителей и законных представителей требуется повышенное внимание к детям. Все потому что у школьников появляется больше свободного времени.
"В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения их безопасности и недопущения происшествий полиция Астаны призывает родителей уделить особое внимание организации досуга детей, контролю за их местонахождением и кругом общения.
Особое внимание необходимо обратить на соблюдение установленных законодательством ограничений на пребывание несовершеннолетних вне жилища и в развлекательных заведениях в ночное время", - рассказали в полиции.
Кроме того, родителям рекомендуется регулярно проводить с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения общественного порядка, правил дорожного движения и требований законодательства.
В ДП Астаны также добавили, что важно разъяснять несовершеннолетним недопустимость участия в конфликтах, противоправных действиях и иных ситуациях, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.
Напомним, казахстанских школьников ждут первые каникулы в этом учебном году - начнутся недельные выходные уже 26 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445687-policiya-astany-obratilas-k-roditelyam-shkolnikov-s-preduprezhdeniem-iz-za-kanikul/
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