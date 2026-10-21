Бывшая военнослужащая подала в суд в Костанае и выиграла

В Костанае суд обязал государственный орган назначить единовременную жилищную выплату бывшей военнослужащей, состоявшей на учете в качестве нуждающейся в жилье, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, специализированный межрайонный административный суд региона рассмотрел административное дело по иску о признании незаконным отказа в назначении единовременной жилищной выплаты.

Судом установлено, что истец проходила воинскую службу, с 2013 года состояла на учете в качестве нуждающейся в жилище.

Впоследствии в связи с реорганизацией истец была переведена для дальнейшего прохождения службы в специальный государственный орган, а в 2022 году уволена со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе.

Обратившись за назначением единовременной жилищной выплаты за период, в течение которого она состояла на учете нуждающихся в жилище, истец получила отказ. Основанием послужил факт ее перевода в специальный государственный орган.

Не согласившись с принятым решением, истец обратилась в суд.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что перевод в связи с реорганизацией и последующая утрата статуса военнослужащего сами по себе не являются безусловными основаниями для отказа в реализации жилищных прав, возникших в период прохождения воинской службы.

Суд отметил, что при разрешении вопроса о назначении жилищной выплаты необходимо учитывать обстоятельства возникновения соответствующего права, период нахождения на учете нуждающихся в жилище, а также отсутствие обеспечения жильем до установленной законом даты.

Отказ, основанный исключительно на факте перевода в специальный государственный орган, признан недостаточно обоснованным и нарушающим право истца на жилищное обеспечение.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил административный иск в полном объеме.

Отказ в назначении единовременной жилищной выплаты признан незаконным и отменен. На ответчика возложена обязанность принять благоприятный административный акт о назначении и выплате единовременной жилищной выплаты за соответствующий период с учетом ранее произведенных выплат и требований законодательства.

Решение суда в законную силу не вступило.

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